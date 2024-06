アップル「iPhone 16 Pro」史上最薄ベゼル搭載か

アップルが2024年に発売するiPhone 16 Proシリーズのベゼルは、スマートフォン史上で最も薄くなる可能性があるという。著名リーカーのIce Universe氏がXで6月4日に伝えた。

同氏によると、iPhone 16 Proではベゼルがさらに縮小され、Galaxy S24を超える世界最狭ベゼルのスマホになることを確認したという。

また、iPhone 15 Proと比較してダイナミックアイランドも縮小されているとのことだ。

これまでのうわさによると、iPhone 16 Proは6.3インチ、iPhone 16 Pro Maxは6.9インチサイズと大型化したディスプレーを搭載するとみられている。

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max,The narrower and narrower bezel is very much to my taste.

But the dynamic island should be reduced. pic.twitter.com/7EfgBSfjxg