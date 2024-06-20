このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2072回

アナリストの予測

アップルM4版「MacBook Pro」2024年後半発売か

2024年06月20日 20時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Apple

　アップルはM4チップを搭載した新型MacBook Proを2024年後半に発売する可能性があるという。ディスプレーアナリストのRoss Young氏が6月18日に伝えた。

　同氏がサプライチェーンを調査した結果、新しい14インチと16インチMacBook Proモデルのパネル出荷が2024年第3四半期から開始されることが分かったという。

　通常の発売スケジュールから考えると、新型MacBook Proは2024年第4四半期のどこかで発売されることになるとのことだ。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

ASCII.jp RSS2.0 配信中

アスキーストア's 人気ランキング ベスト5