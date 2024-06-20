篠原修司のアップルうわさ情報局 第2072回
アナリストの予測
アップルM4版「MacBook Pro」2024年後半発売か
2024年06月20日 20時00分更新
アップルはM4チップを搭載した新型MacBook Proを2024年後半に発売する可能性があるという。ディスプレーアナリストのRoss Young氏が6月18日に伝えた。
同氏がサプライチェーンを調査した結果、新しい14インチと16インチMacBook Proモデルのパネル出荷が2024年第3四半期から開始されることが分かったという。
通常の発売スケジュールから考えると、新型MacBook Proは2024年第4四半期のどこかで発売されることになるとのことだ。
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