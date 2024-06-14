スクウェア・エニックスは6月14日、PC（Steam）版「キングダム ハーツ」シリーズの配信、および31％オフのお買い得価格で購入できる期間限定セールを開始している。
また、公式Xでは配信を記念したフォロー＆リポストキャンペーンも開催中だ。
▽物語の展開を時系列順に追えるトレーラーも公開中▽
セール期間（2024年6月14日～7月12日午前2時まで）
※詳しくは各ストアページにてご確認ください。
●KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
通常価格：7480円 ⇒ セール価格：5161円（31％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/
●KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue
通常価格：7480円 ⇒ セール価格：5161円（31％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2552440/KINGDOM_HEARTS_HD_28_Final_Chapter_Prologue/
●KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：6679円（31％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2552450/KINGDOM_HEARTS_III__Re_Mind_DLC/
●KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE
※上記3タイトルがセットになったお得なオールインワンパッケージです。
通常価格：1万7160円 ⇒ セール価格：1万1840円（31％オフ）
https://store.steampowered.com/sub/1000794?snr=1_4_4__118
『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）』、または『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』をSteamで購入すると、ゲーム内で使用できるキーブレード「デッドオブナイト」を特典として入手できる。
※購入特典「デッドオブナイト」（Steam）は、『KINGDOM HEARTS III』のゲーム内で使用できます。
※購入特典「デッドオブナイト」（Steam）は、後日有料で頒布される可能性がございます。
※画像はイメージです。
PC（Steam）版「キングダム ハーツ」シリーズ配信記念キャンペーンを実施中！
本日より「キングダム ハーツ」公式XアカウントにてPC（Steam）版の配信を記念したフォロー＆リポストキャンペーンを開催中。「Steam Deck OLED 1TB」や「キングダム ハーツ / マウスパッド」など豪華な賞品が用意されているので、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。開催期間は、2024年6月28日23時59分まで。
▼応募方法
①「キングダム ハーツ」公式Xアカウント（@_KINGDOMHEARTS）をフォローする。
②本キャンペーン期間中に対象投稿をリポストする。
★リポスト対象の投稿はこちら
https://x.com/_KINGDOMHEARTS/status/1801449481881457099
▼賞品・当選人数
Steam Deck OLED 1TB ×3名
キングダム ハーツ / マウスパッドVol. 1 ×10名
キングダム ハーツ / マウスパッドVol. 2 ×10名
キングダム ハーツ / マウスパッドVol. 3 ×10名
キングダム ハーツ / マウスパッドVol. 4 ×10名
※賞品の発送は2024年8月下旬頃を予定しております。
※「Steam Deck OLED 1TB」にゲーム本編は付属しません。
※最新のSteam Deck互換性の詳細は各Steam®ストアページにてご確認ください
▼応募規約はこちらへ
https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3104/
【ゲーム情報】
タイトル：KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX［キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス-］
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）
配信日：配信中（2024年6月14日）
価格：7480円
CERO：A（全年齢対象）
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
タイトル：KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue［キングダム ハーツHD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ］
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）
配信日：配信中（2024年6月14日）
価格：7480円
CERO：A（全年齢対象）
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
タイトル：KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）［キングダム ハーツ III ＋ Re Mind（DLC）］
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）
配信日：配信中（2024年6月14日）
価格：9680円
CERO：A（全年齢対象）
© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
タイトル：KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE［キングダム ハーツ インテグラム マスターピース］
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）
配信日：配信中（2024年6月14日）
価格：1万7160円
CERO：A（全年齢対象）
© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
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