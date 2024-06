映画の“音”の臨場感を大迫力＆ライブ感覚で浴びる 「“音”で楽しむ！イオンシネマみなとみらい映画祭＜ライブ音響上映＞」7月4日～8日開催

イオンシネマみなとみらいは7月4日~8日「“音”で楽しむ!イオンシネマみなとみらい映画祭<ライブ音響上映>」を初開催する。



映画を“音”で楽しむ! というコンセプトをもとに、本映画祭のために映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を大迫力&ライブ感覚で浴びるように楽しめる、これまでには決して体験することのできなかった新たな感動を届ける映画祭だという。



「映画は、映画館の大スクリーン&大迫力で存分に楽しんでもらいたい」として、映画・アニメ・ミュージカル・ライブ映像など、あらゆるジャンルから選りすぐりの傑作ラインアップ14作品を用意。

“音”で楽しむ!イオンシネマみなとみらい映画祭<ライブ音響上映>

開催期間:7月4日~8日

会場:イオンシネマみなとみらい(神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ5F)

上映作品/全14作品

・トップガン マーヴェリック

・グレイテスト・ショーマン

・名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)

・BTS: Yet to Come in Cinemas

・ボヘミアン・ラプソディ

・ラ・ラ・ランド

・オペラ座の怪人 4Kデジタルリマスター

・RRR

・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ

・劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦

・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム

・機動戦士ガンダムSEED FREEDOM

・BLUE GIANT

・劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD

料金:2500円

※BTS: Yet to Come in Cinemasのみ3000円

チケット

・ウェブ販売

6月12日0時(=6月11日24時)~

※ワタシアタープラス先行販売なし

購入はこちら

・劇場窓口販売

6月12日劇場開場~(ただし各回、残席がある場合に限る)



※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。