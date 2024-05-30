Steam／PS Storeで「モンハン」シリーズがお買い得！「CAPCOM JUNE SALE」が開催

カプコンは5月30日、各デジタルストアにて「CAPCOM JUNE SALE」を開催。開催期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回のセールでは、今年の3月でシリーズ20周年を迎え、ますますの盛り上がりをみせる「モンスターハンター」シリーズから、『モンスターハンターライズ』『モンスターハンターライズ：サンブレイク』『モンスターハンター：ワールド』『モンスターハンターワールド：アイスボーン』らゲーム本編や追加コンテンツの数々がお買い得価格に。

PlayStation Storeでは、「デッドライジング」シリーズもラインアップしている。さらにSteam Storeでは、「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念した2種類の特別パックを販売中。

各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM JUNE SALE」特設ページでチェックしてほしい。

【セール概要】

セール名称：CAPCOM JUNE SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale04-vk8x3/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

Steam Store

▼セール期間：2024年6月13日1時59分まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/monsterhunter

Steam『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

Steam『モンスターハンターライズ：サンブレイク』（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円

セール価格【60％オフ!!】：1596円

Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

Steam『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン』（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円

セール価格【63％オフ!!】：1476円

Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

●Steam Storeでは

「MONSTER HUNTER」20周年記念パックを販売中！

▼販売期間：2024年6月13日1時59分まで

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック

Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/

バンドル価格：1487円

★収録内容★

『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターライズ』

■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック

Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY COMPLETE PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_COMPLETE_PACK/

バンドル価格：5608円

★収録内容★

『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターワールド：アイスボーン』

『モンスターハンターライズ』

『モンスターハンターライズ：サンブレイク』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

PlayStation Store

▼セール期間：2024年6月12日23時59分まで

PS5／PS4『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

PS5／PS4『モンスターハンターライズ：サンブレイク』（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円

セール価格【60％オフ!!】：1596円

PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

PS4『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：995円

PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン』（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：2990円

セール価格【50％オフ!!】：1495円

PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

PS4『デッドライジング トリプルパック』（ゲーム本編）

通常価格：5082円

セール価格【45％オフ!!】：2795円

PS4『デッドライジング 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：6101円

セール価格【68％オフ!!】：1952円

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※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。