サムスン、アップル炎上CMに皮肉か「私たちは創造性を決して潰しません」

サムスンは5月16日、Samsung Mobile USの公式Xアカウントで「Galaxy Tab S24」シリーズのCM動画を公開した。

動画の内容は破壊された物が散らばった部屋でギターを見つけた女性が、Galaxy Tab S24で楽譜を開き、演奏を始めるというもの。Xの投稿には「We would never crush creativity.(日本語訳:私達は創造性を決して潰しません)」という一文と「#UnCrush」というハッシュタグも添えられている。

サムスンは本動画の意図を明らかにしていないが、競合するアップルが「iPad Pro(M4)」のCMとしてプレス機で楽器等を破壊する動画(「Crush!」)を公開し、炎上した件に対する皮肉ととらえることもできそうだ。

アップルは5月9日(現地時間)、海外メディアの取材に答える形で前述の炎上騒動に触れ、不快感を与える意図はなかったと謝罪。一方、同社のティム・クックCEOのXアカウントには、5月16日現在も炎上した動画を含む投稿が残されている。

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG