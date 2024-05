ドナルドダックのスクリーンデビュー90周年を祝うスペシャルなカフェ 「OH MY CAFE」にて5月11日～6月30日開催

新宿ミロードの「OH MY CAFE」は​​​​​5月11日~6月30日、「ドナルドダック~三人の騎士~」を開催する。



6月9日に誕生日を迎える「ドナルドダック」が今年、スクリーンデビュー90周年を迎えることを祝うスペシャルなカフェで、ドナルドダックとその友人「ホセ・キャリオカ」「パンチート」が活躍する作品「三人の騎士(原題:The Three Caballeros)」をコンセプトとしている。

メニューは、ソンブレロを被ったドナルドダック、ホセ・キャリオカ、パンチートをイメージしたサンドイッチ、ドナルドダックの顔型ライスがインパクト大なカレー、メキシコをイメージしたタコスプレート、ドナルドダックの誕生日を祝うバースデーパフェの他、キャラクターをイメージしたドリンクなどカラフルで楽しいSNS映えするメニューを用意。



全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっているという。



また、カフェ描き起こしアートを使用したオリジナルグッズや特典なども販売するほか、事前予約者限定 カフェ利用特典として、事前予約(770円/1名)を利用してメニューを注文した人に「オリジナルうちわ」(全3種からランダムで1枚)をプレゼント。

メニュー(一部)

オリジナルグッズ(一部)

ドナルドダック~三人の騎士~ OH MY CAFE

開催期間:5月11日~6月30日

場所:OH MY CAFE(東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階)

※開催期間は変更になる可能性がある



