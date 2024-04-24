『EDF』シリーズや『カスタムメックウォーズ』など人気PS5＆PS4ソフトが大特価！

ディースリー・パブリッシャーは4月24日、PlayStation Storeで開催中の「GOLDEN WEEK SALE」に提供しているタイトルラインアップを公開した。

今回のセールでは、世界で100万本を突破した『地球防衛軍5』が再び過去最大値引きの70％オフ。その『5』の完全続編であり、「日本ゲーム大賞2023 優秀賞」を受賞したシリーズ最新作『地球防衛軍6』は35％オフで登場している。

カスタマイズ性を極限まで高めた魔改造メカアクションSTG『カスタムメックウォーズ』も50％オフと大幅割引！ そのほか、PS5＆PS4ソフトや一部のダウンロードコンテンツが最大80％オフと超お買い得になっているのでお見逃しなく。

▼セールページはこちら

https://www.d3p.co.jp/information/event/290/

【セールタイトル一覧】

セールタイトルピックアップ

『地球防衛軍6 Deluxe Edition PS4 & PS5』

通常価格：1万2100円 → セール価格：7865円（35％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

『地球防衛軍5 デジタルプレミアムエディション』

通常価格：1万2935円 → セール価格：3880円（70％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA03653_00-EDF5PREMIUM00000

©2017 SANDLOT ©2017 D3 PUBLISHER

『ま～るい地球が四角くなった!? デジボク地球防衛軍 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS D3P THE BEST Deluxe Edition』

通常価格：5980円 → セール価格：2691円（55％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA23633_00-EDFWORLDBROTHER1

©2003-2020 D3 PUBLISHER ©2003-2017 SANDLOT ©2019-2020 YUKE’S

『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』

地球防衛軍コラボエディション：

通常価格：9460円 → セール価格：4730円（50％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA13865_00-0000000000000DX1

アルティメットエディション：

通常価格：1万1440円 → セール価格：5720円（50％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA13865_00-0000000000000DX2

©2023 D3PUBLISHER