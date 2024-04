親子で楽しめる！ 京王新宿でタツノコプロの展示イベント

京王百貨店 新宿店では、4月25日~5月7日の期間、B1階 on the Cornerにて「タツノコプロアニメワールド in Keio」を初開催する。

タツノコプロ創業者、故・吉田竜夫氏の「世界のこどもたちに夢を」という思いを大切にして制作された「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」や「ハクション大魔王」などの1970年代の作品を中心に、幅広い世代に親しまれるタツノコプロのアニメ作品の歴史を振り返ることができるイベントとなる。

作品展示やグッズ販売のほか、期間中は吉田竜夫氏の長女でキャラクターデザイナーの吉田すずか氏のリトグラフ展と、タツノコプロキャラクターと風景画を融合した作品に定評のあるはりたつお氏の版画・原画展を開催。そのほか、キャラクターたちと一緒に写真撮影ができるフォトスポットも登場し、タツノコプロのアニメ作品の世界観を存分に楽しめる。

「吉田すずか リトグラフ展」を開催

期間:4月25日~30日

タツノコプロの創立者である故・吉田竜夫氏の長女・吉田すずか氏のリトグラフの展示・販売のほか、吉田すずか氏プロデュースのグッズを販売。

【吉田すずか氏のサイン会】

・日時:4月27日・28日 各日 13時~16時

本イベントにてリトグラフを購入した人に「サイン承り券」を配布。吉田すずか氏の来店時間内に、購入商品とサイン承り券を持参すると、吉田すずか氏がサインを入れる。

※サインを入れる原画・リトグラフは本イベント会期中に購入したもののみ

「はりたつお 版画・原画展」を開催

期間:5月1日~7日

タツノコプロとコラボした「風景画の詩人」と評されている、はりたつお氏の作品の版画・原画展示会を開催。はりたつお氏の世界観で描かれたタツノコプロキャラクターたちの作品を楽しめる。

【はりたつお氏のライブイベント&サイン会】

・開催日:5月4日・5日

■ライブイベント 各日 13時~15時

会場内で作品制作をライブで実施。

■サイン会 各日 15時30分~18時

5月1日から絵画作品(原画・リトグラフ)を購入した人にサイン承り券を配布。はりたつお氏の来店時間内に、購入商品とサイン承り券を持参すると、はりたつお氏がサインを入れる。

※サインを入れる原画・リトグラフは本イベント会期中に購入したもののみ

開催概要

イベント名:タツノコプロアニメワールド in Keio

会期:4月25日~5月7日

会場:京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner

営業時間:10時~20時30分(5月6日は20時まで、最終日は16時まで)

© Tatsunoko Production ©タツノコプロ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。