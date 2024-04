ゴンチャ、リゾート気分を味わえる期間限定商品“ピングレマンゴーリゾート”ティー4月25日発売

ゴンチャは4月25日より、リゾート気分を味わえる期間限定商品「ピングレマンゴー リゾート ミルクティー」「ピングレマンゴー リゾート ティーエード」「ピングレマンゴー リゾート フローズンティー」を販売する。



華やかな甘い香りとすっきりとした風味の「阿里山ウーロンティー」をベースに、濃厚で香り豊かな果肉入り「マンゴーソース」と、ほんのり甘酸っぱいぷるぷる食感の「ピンクグレープフルーツゼリー」を合わせた初夏にふさわしい、爽やかな飲み心地に仕上げたデザートティー。



商品ラインアップ

・ピングレマンゴー リゾート ミルクティー:630円

・ピングレマンゴー リゾート ティーエード:630円

・ピングレマンゴー リゾート フローズンティー:650円

※フローズンティーは甘さ・氷の量の変更はできない

※すべてMサイズのみ、いずれも追加トッピング2つまで可



また、アダストリアが展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」と初のコラボ企画、リゾートをイメージしたキュートな限定デザインボトル「Gong cha ✕ niko and ... リゾートボトル」を5月9日より販売する。さらに、特別企画として沖縄でリゾート体験ができるSNSキャンペーンも開催。

リゾートボトル

・Gong cha ✕ niko and ... リゾートボトル 460ml ピングレマンゴーミルクティー

・Gong cha ✕ niko and ... リゾートボトル 460ml ピングレマンゴーティーエード

価格:1490円

※ドリンク入り(ゴンチャ店舗ではボトル単体での販売はない)

※niko and COFFEE...での販売価格は1300円

「ピングレマンゴー リゾート」ドリンクチケット入り(ドリンクを入れての提供はない)

販売店舗:国内ゴンチャ全店/niko and ... COFFEE全店

発売日:5月9日~



SNSキャンペーン

応募期間:5月2日〜5月6日

賞品:ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ(沖縄県国頭郡もとぶ町)1泊2日宿泊券(朝食付き)

※6月~11月の間で利用できる

当選者数:ペア(2名)10組

応募方法

STEP1:ゴンチャ公式Xアカウント(@gongcha_japan)をフォロー

STEP2:「#さあゴンチャリゾートへ」を付けて対象ポストを引用ポスト



※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。