「えびせんべいとトムとジェリーになんの関係が…」とは思いますが可愛いし美味しいからオッケー！

小さい頃によく見ていたアニメの一つに「トムとジェリー」があります。猫のトムとネズミのジェリーのドタバタコメディーで、大げさな動きも相まってとても面白いんですよね。何度大笑いをさせられたか分からないくらい笑ったなあ。そんな「トムとジェリー」のイラストが描かれたえびせんべいが桂新堂から発売になるのですが、いったいえびせんべいとトムとジェリーにどんなつながりを見い出せばいいのか少々困惑気味の私です。

とはいえ! トムとジェリーは相変わらず可愛いし、桂新堂のえびせんべいは美味しいと相場が決まっているのでオッケーです! 可愛くって美味しい、ならオッケーです!

えびせんべいの上でもトムとジェリーは躍動感がありまくり!

エビを丸ごと焼き上げた「姿焼き」で知られる桂新堂。4月26日(金)から、名作アニメーション「トムとジェリー」とコラボレーションしたえびせんべいを「桂新堂 東京駅グランスタ店」及びトムとジェリー公式オンラインストア「トムジェリマーケット」で販売します。

〈桂新堂 東京駅グランスタ店&トムジェリマーケット限定〉赤えび炙り焼き(トムとジェリー)(6袋入)

¥756(税込)

定番のえびせんべい「赤えび炙り焼き」と、駆け回るトムたちが描かれたえびせんべいの詰め合わせ。袋を開けた瞬間にエビの香りが広がり、噛むほどにエビの風味があふれます。エビの凝縮された旨みが味わえる一品で、サクサクした食感も最高!

〈桂新堂 東京駅グランスタ店&トムジェリマーケット限定〉こんがりえびチーズ(トムとジェリー) (6袋入)

¥810(税込)

チーズを使った「こんがりえびチーズ」と、トム、ジェリー、食いしん坊のネズミ・タフィーを描いたえびせんべいの詰め合わせ。チーズの香ばしさが広がって、そのあとにやってくるエビの味がたまりません。ジェリーとタフィーが、大好物のチーズをほおばっている姿も可愛い~。

〈桂新堂 東京駅グランスタ店&トムジェリマーケット限定〉赤えび炙り焼き(トムとジェリー)(9袋入)

¥1,404(税込)

赤えび炙り焼きと、スマイル全開のトムたちの顔が描かれたえびせんべいの詰め合わせ。エビの旨みがギュッと詰まった濃厚な味わいと、ザクザクした食感で食べ応えの満足度がすごい! パッケージもコミックのようなデザインでとてもキュートです。

えびせんべいは美味しそうだし、トムとジェリーは懐かし可愛いしで、これは買いに行かねば!

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s24)

桂新堂 東京駅グランスタ店

場所:グランスタB1F 改札内 丸の内坂エリア

営業時間:8:00~22:00(月~土)、8:00~21:00(日・祝日)※翌日が休日の場合は、22:00まで営業

《GW期間中営業時間》4月27日(土)7:30~22:00、4月28日(日)8:00~22:00、5月3日(金)7:30~22:00、5月5日(日)8:00~22:00

販売日:4月26日(金)より販売開始 ※商品がなくなり次第終了となります。

※混雑緩和のため、整理券を配布する場合がございます。