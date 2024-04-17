スクウェア・エニックスは2024年4月17日21時より、同社が運営するMMORPG『ドラゴンクエストX オンライン』の公式生放送「超DQXTV #43」を配信すると、公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて発表。
■超ドラゴンクエストXTV #43
今回の「超DQXTV」は、ゲストに初心者大使のほりぬのこさん、八幡カオルさんを迎えて配信。
新コンテンツ「異界アスタルジア」の追加情報をはじめとしたプチ情報コーナーや、「アストルティア・プリンスコンテスト」受賞作品を紹介。
そして、最近始めた人＆戻ってきた人大歓迎の新コーナーとして、小薗AP（アソシエイトプロデューサー）の「お役立ち機能紹介コーナー」をお届けする。
また、本日よりゲーム内で開催中のイベント「隠れスライムフェスティバル」に出演者が挑戦する、超バトルチャレンジも予定。番組を視聴しながら、一緒にプレイしてみてはいかがだろうか。
・公式サイトのニュースページはこちら
https://hiroba.dqx.jp/sc/topics/detail/11338326597d14a1f7c745853f4d50a8/
【番組情報】
番組名：超ドラゴンクエストXTV #43 みんなで隠れスライムフェスティバル！
配信日：2024年4月17日21時～
配信プラットフォーム：
・ニコニコ動画 https://live.nicovideo.jp/watch/lv344869236
・YouTube https://www.youtube.com/watch?v=FTYG4cJJZIg
出演者（50音順）：
＜MC＞
竹若 元博さん（バッファロー吾郎）
椿 彩奈さん（タレント）
＜ゲスト＞（※五十音順）
青山 公士氏（プロデューサー）
安西 崇氏（ディレクター）
小薗和也氏（アソシエイトプロデューサー）
ほりぬのこさん（第2期初心者大使）
八幡カオルさん（第4期初心者大使）
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン
ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト
販売・運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：発売中（2024年3月21日）
価格：4950円
CERO：A（全年齢対象）
タイトル：ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-7
ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト
販売・運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：発売中（2024年3月21日）
価格：5940円
CERO：A（全年齢対象）
※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。
※プレイに関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。
※本ソフトのプレイには期間に応じた利用券の購入が必要です。
※利用料金などの詳細は公式サイト（https://www.dqx.jp/online/）にてご確認ください。
※Nintendo Switch版パッケージは、ゲームカードではなくダウンロード番号でのご提供となります。
※PlayStation 4版は、PlayStation 4 Pro、PlayStation 5でもプレイ可能となります。
©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
©SUGIYAMA KOBO ℗SUGIYAMA KOBO
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