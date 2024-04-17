スクウェア・エニックスは2024年4月17日21時より、同社が運営するMMORPG『ドラゴンクエストX オンライン』の公式生放送「超DQXTV #43」を配信すると、公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて発表。

今回の「超DQXTV」は、ゲストに初心者大使のほりぬのこさん、八幡カオルさんを迎えて配信。

新コンテンツ「異界アスタルジア」の追加情報をはじめとしたプチ情報コーナーや、「アストルティア・プリンスコンテスト」受賞作品を紹介。

そして、最近始めた人＆戻ってきた人大歓迎の新コーナーとして、小薗AP（アソシエイトプロデューサー）の「お役立ち機能紹介コーナー」をお届けする。

また、本日よりゲーム内で開催中のイベント「隠れスライムフェスティバル」に出演者が挑戦する、超バトルチャレンジも予定。番組を視聴しながら、一緒にプレイしてみてはいかがだろうか。

・公式サイトのニュースページはこちら

https://hiroba.dqx.jp/sc/topics/detail/11338326597d14a1f7c745853f4d50a8/

【番組情報】

番組名：超ドラゴンクエストXTV #43 みんなで隠れスライムフェスティバル！

配信日：2024年4月17日21時～

配信プラットフォーム：

・ニコニコ動画 https://live.nicovideo.jp/watch/lv344869236

・YouTube https://www.youtube.com/watch?v=FTYG4cJJZIg

出演者（50音順）：

＜MC＞

竹若 元博さん（バッファロー吾郎）

椿 彩奈さん（タレント）

＜ゲスト＞（※五十音順）

青山 公士氏（プロデューサー）

安西 崇氏（ディレクター）

小薗和也氏（アソシエイトプロデューサー）

ほりぬのこさん（第2期初心者大使）

八幡カオルさん（第4期初心者大使）