Aladdin Xは4月11日、同社が開発・運営を行なうパズルゲーム『スイカゲーム』について、Android版の配信を開始したと発表。価格は240円だ。
これにより、現在『スイカゲーム』はAladdin Xシリーズのプロジェクター版、およびNintendo Switch／iOS／Androidで提供中となる。
・公式サイト
https://www.aladdinx.jp/pages/suika-game
・マイニンテンドーストア
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000043363.html
・App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0-aladdin-x/id6469114836
・Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aladdinx.suikagame
【ゲーム情報】
タイトル：スイカゲーム
ジャンル：パズル
配信：Aladdin X
プラットフォーム：Nintendo Switch／iOS／Android／Aladdin Xシリーズのプロジェクター版
配信日：
Switch版：配信中（2021年12月9日）
iOS版：配信中（2024年1月1日）
Android版：配信中（2024年4月11日）※Android版の対応OSは、Android 5.1以降。
価格：240円（ダウンロードのみ）
CERO：A（全年齢対象）
© 2021 Aladdin X Inc.
※Nintendo Switchは任天堂の商標です
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