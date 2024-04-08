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ゲーム  >  ニュース  >  『三國志 覇道』の4月度公式生放送が4月15日21時より配信決定！

新武将などのアップデート情報をお届け

『三國志 覇道』の4月度公式生放送が4月15日21時より配信決定！

2024年04月08日 18時50分更新

文● Zenon／ASCII

　コーエーテクモゲームスは4月8日、PC（Steam）／iOS／Android用MMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、生放送番組“『三國志 覇道』4月度公式生放送 #ハドウへの道”の実施を決定。配信日時は、2024年4月15日21時からとなる。

　ゲストには、三国志通の箱崎みどりさん（ニッポン放送アナウンサー）と声優の松本忍さんが出演。

　『三國志 覇道』伊藤幸紀プロデューサー、MCの植松哲平さん（ラジオDJ）を加え、新たに登場する武将やアップデート情報など盛りだくさんの内容で番組進行していくという。

“『三國志 覇道』4月度公式生放送”概要

番組名：『三國志 覇道』4月度公式生放送 #ハドウへの道
放送日時：2024年4月15日 21時～22時30分（予定）
出演者
　ゲスト：松本 忍さん（声優）
　　　　　箱崎みどりさん（ニッポン放送アナウンサー）
　MC：植松哲平さん（ラジオDJ）
　『三國志 覇道』プロデューサー：伊藤幸紀氏
放送URL
　・YouTube ライブhttps://www.youtube.com/watch?v=Yt2wR5OtNck
　・X（旧Twitter）https://twitter.com/i/broadcasts/1yoJMwpQrPjKQ
　・ニコニコ動画https://live.nicovideo.jp/watch/lv344805049

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道
ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：
　・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）
　・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS9.0以上）
　・Android5.0 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末
　　※ 一部機種を除く
　　※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります
　　※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります
　・PC（Google Play Games）：詳細はGoogle Play Gamesの利用条件ページを参照のこと。
配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©2020-2024 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

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