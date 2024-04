Coke ON、おつりや現金を自販機でチャージできる新機能

日本コカ・コーラは4月1日、独自のポイント機能を持つ電子マネー「Coke ON Wallet(コークオン ウォレット)」において、おつりや紙幣を自販機でチャージできる「自販機チャージ」を提供開始した。

「Coke ON」は、対応自販機での製品購入やキャンペーン参加などにより、アプリ内でスタンプを15個ためることでお好きなコカ・コーラ社製品1本と交換できるドリンクチケットが付与される基本機能を実装したコカ・コーラ公式アプリ。2018年には自販機でのキャッシュレス機能「Coke ON Pay」を、2022年11月には、Coke ON Payの支払い手段として、独自電子マネー Coke ON Walletをスタートした。

今回新たに提供開始した自販機チャージは、おつりや紙幣をCoke ON Walletに自販機でチャージできるキャッシュレスサービス。現金で購入した製品のおつりをそのまま電子マネーとしてCoke ON Walletにチャージできる「おつりチャージ」と、手元にある紙幣を含む現金を対応自販機から手軽に電子マネーとしてCoke ON Walletにチャージできる「現金チャージ」の2種類がある。

おつりチャージができる金額は、製品購入時のおつりが上限となる。現金チャージは一度に自販機に投入可能な金額が上限となる。自販機の機種や金銭保持状況により上限が異なる。

本機能は、Coke ON Wallet内における追加機能として、自販機への搭載を順次進めていき、将来的にCoke ON対応自販機30万台への導入を計画しているという。