円安やインフレの影響を乗り越えて「東南アジアを10万円・10日間で何ヵ国まわれるか?」という企画チャレンジ、シリーズ第7回です。前回はラオス・ビエンチャンで2年ほど前に開業したばかりの中国ラオス鉄道に乗車してみたり、宿でお金を盗まれたためラオス料理を食べつつ「ビアラオ」ビールでやけ酒をあおったりしていました。

バスターミナルでの切迫したチェックイン

ギリギリでのバス乗車劇

夕方からは次の国に向けて移動開始。まずはラオスのライドシェアサービスの「LOCA」を使って、バスターミナルまで移動します(料金:16万6166.9キープ/約1142円)。ビール5本と飲み過ぎていたこともあり、クルマの中で爆睡してしまい、目を覚ますとバスターミナルに到着していました。

時計に目をやると、16時40分過ぎ。予定では16時20分くらいの到着を目処に移動を始めたのですが、どうやら道が混んでいたようです。バスの出発時間は17時。すでにチケットはOTA(オンライントラベルエージェント)の「12Go」で購入済みですが、前日に送られてきた確認メールには、「Please go to the bus station at 16:50 and go to ticket room 8 check in(16:50にバス停に行き、チケットルーム8に行ってチェックインしてください)」と書かれているので、かなりギリギリです。

バスターミナルの8番窓口はすぐに見つかったので、メールに添付された予約書を見せようと思ったものの、モバイル回線の通信速度が遅くなかなか表示されません。そうこうしているうちに8番窓口は営業終了なのか、担当者は帰り支度を始めました。

「いや!待って!チケットあるから!ネットが遅いの!いますぐダウンロードするから!」と嘆願するもむなしく、17時50分を過ぎたところで担当者はカウンターを出て帰ってしまいました。

このままだとバスに乗れない!? ここに来て企画失敗で終わってしまうのか! と酔いもすっかりさめて焦りしかありません。バスの出発予定も迫り、このままでは確実に置いていかれます。なんとかQRコードのある予約書はダウンロードできたので、ダメ元でバスが停車しているところへ行って、乗せてもらえないか聞いてみることに。

ちなみに行き先はベトナムのハノイ。勘のいい方はおわかりだと思いますが、8日目で初日に訪れたベトナムに向かうということは、「東南アジアを10万円・10日間で何ヵ国まわれるか?」の結果としては7ヵ国となります。ハノイからは日本への帰国便も予約してあります。すなわち、このバスに乗り遅れると最悪、日本へ帰る便にも間に合わない可能性があるわけです。

バスターミナルには沢山のバスが停車していて、どれがハノイ行きかわかりません。とにかく必死に運転手っぽい人たちに、スマホの画面を見せながら「ハノイ! ハノイ!」と聞いて回ります。

バスの運転手たちは意外に親切で、スマホの画面をチェックして、「あっちだ」とか「あのバスだ」とか教えてくれます。結果として「このバスだ」と言ってくれる運転手を発見。無事乗車することができました。

