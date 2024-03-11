カプコンは3月11日、2024年3月12日7時より配信するデジタルイベント「カプコンハイライツDay2」において、人気配信者と一緒に番組が楽しめる公認ミラー配信チャンネルリストを公開した。お好きな配信者と一緒に「カプコンハイライツ Day2」を視聴してみてはいかがだろうか。

今回の番組では、新キャラクター「エド」が配信されたばかりの『ストリートファイター6』、新情報も待ち遠しい『エグゾプライマル』、待望のフルボイス化を遂げた『モンスターハンター ストーリーズ』、さらに『モンスターハンターNow』の最新情報やさまざまな関連情報を紹介する。

2024年3月8日に配信された「カプコンハイライツDay1」を見逃した人はアーカイブが残っているので、あわせてチェックしてみよう。

・「カプコンハイライツ」特設サイト

https://www.capcom-games.com/showcase/highlights/

・「カプコンハイライツDay1」

https://youtu.be/cCleR688twU

・「カプコンハイライツDay2」

https://youtu.be/pgBoQdUoc7M

※『モンスターハンターワイルズ』の情報はございません。

※放送時間は約20分を予定しております。

※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。

「カプコンハイライツ Day2」公認ミラー配信

YouTubeチャンネル（50音順）

■配信チャンネル：天川はの/AmakawaHano

・配信者：天川はのさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@amakawa_hano

■配信チャンネル：あまみちゃんねる

・配信者：あまみさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@amami315

■配信チャンネル：伊ノ上

・配信者：伊ノ上さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@inoue_games

■配信チャンネル：カニカマ

・配信者：カニカマさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda

■配信チャンネル：ガンサーの抹茶

・配信者：ガンサーの抹茶さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo

■配信チャンネル：ギン

・配信者：ギンさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@ginjogames

■配信チャンネル：しゅーや

・配信者：しゅーやさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@shuuya007

■配信チャンネル：シラナミチャンネル

・配信者：シラナミイロリさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@ShiranamIroriCH

■配信チャンネル：タカティン

・配信者：タカティンさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@takatexin

■配信チャンネル：たきえい

・配信者：たきえいさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Takiei

■配信チャンネル：茶々茶（chachacha）

・配信者：茶々茶さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@chachachayoutube

■配信チャンネル：ドミニク

・配信者：ドミニクさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Dominique0298

■配信チャンネル：ぽんすけ

・配信者：ぽんすけさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@pnsk0511

■配信チャンネル：まーこ/Mahco.

・配信者：まーこ/Mahco.さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@mahco2131

■配信チャンネル：皆で一緒にモンハンライフ

・配信者：皆で一緒にモンハンライフさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@user-uf2jz2xu8s

■配信チャンネル：ヨウコウ

・配信者：ヨウコウさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@yowkow

■配信チャンネル：よしなま

・配信者：よしなまさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@yoshinama0130

さらに、CAPCOM Creators JPによる配信も実施！ 詳細は下記を参照してもらいたい。

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20240306/highlights-mirror/