『ストリートファイター6』『モンスターハンターNow』などの最新情報が公開
「カプコンハイライツ Day2」が3月12日7時より放送！公認ミラー配信チャンネルを紹介
カプコンは3月11日、2024年3月12日7時より配信するデジタルイベント「カプコンハイライツDay2」において、人気配信者と一緒に番組が楽しめる公認ミラー配信チャンネルリストを公開した。お好きな配信者と一緒に「カプコンハイライツ Day2」を視聴してみてはいかがだろうか。
今回の番組では、新キャラクター「エド」が配信されたばかりの『ストリートファイター6』、新情報も待ち遠しい『エグゾプライマル』、待望のフルボイス化を遂げた『モンスターハンター ストーリーズ』、さらに『モンスターハンターNow』の最新情報やさまざまな関連情報を紹介する。
2024年3月8日に配信された「カプコンハイライツDay1」を見逃した人はアーカイブが残っているので、あわせてチェックしてみよう。
・「カプコンハイライツ」特設サイト
https://www.capcom-games.com/showcase/highlights/
・「カプコンハイライツDay1」
https://youtu.be/cCleR688twU
・「カプコンハイライツDay2」
https://youtu.be/pgBoQdUoc7M
※『モンスターハンターワイルズ』の情報はございません。
※放送時間は約20分を予定しております。
※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。
「カプコンハイライツ Day2」公認ミラー配信
YouTubeチャンネル（50音順）
■配信チャンネル：天川はの/AmakawaHano
・配信者：天川はのさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@amakawa_hano
■配信チャンネル：あまみちゃんねる
・配信者：あまみさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@amami315
■配信チャンネル：伊ノ上
・配信者：伊ノ上さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@inoue_games
■配信チャンネル：カニカマ
・配信者：カニカマさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda
■配信チャンネル：ガンサーの抹茶
・配信者：ガンサーの抹茶さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo
■配信チャンネル：ギン
・配信者：ギンさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@ginjogames
■配信チャンネル：しゅーや
・配信者：しゅーやさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@shuuya007
■配信チャンネル：シラナミチャンネル
・配信者：シラナミイロリさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@ShiranamIroriCH
■配信チャンネル：タカティン
・配信者：タカティンさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@takatexin
■配信チャンネル：たきえい
・配信者：たきえいさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Takiei
■配信チャンネル：茶々茶（chachacha）
・配信者：茶々茶さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@chachachayoutube
■配信チャンネル：ドミニク
・配信者：ドミニクさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Dominique0298
■配信チャンネル：ぽんすけ
・配信者：ぽんすけさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@pnsk0511
■配信チャンネル：まーこ/Mahco.
・配信者：まーこ/Mahco.さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@mahco2131
■配信チャンネル：皆で一緒にモンハンライフ
・配信者：皆で一緒にモンハンライフさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@user-uf2jz2xu8s
■配信チャンネル：ヨウコウ
・配信者：ヨウコウさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@yowkow
■配信チャンネル：よしなま
・配信者：よしなまさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@yoshinama0130
さらに、CAPCOM Creators JPによる配信も実施！ 詳細は下記を参照してもらいたい。
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20240306/highlights-mirror/
ASCII.jpの最新情報を購読しよう