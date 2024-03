ドレスアップに最適な八角柱型PCケース「The Tower 300」4月19日発売

アスクは3月8日、Thermaltake社製のミニタワー型PCケース「The Tower 300」シリーズと対応アクセサリーの取り扱いを発表した。 4月19日に発売する。



The Tower 300シリーズは、拡張性と冷却性能に優れたミニタワー型PCケース。Towerシリーズの縦型デザインを継承した八角柱のボディーを採用し、右側面に最大420mmサイズの水冷ラジエーターを取り付けられるほか、最大400mmの拡張カードが搭載可能など優れた拡張性を備える。

ボディーカラーはBlack/Snow/Turquoise/Racing Green/Matcha Green/Bumblebee/Hydrangea Blueをラインアップ(BumblebeeとHydrangea BlueはAmazon限定モデル)。実売価格はThe Tower 300 Blackが2万2980円前後、そのほかのカラーは各2万3480円前後の見込み。



The Tower 300シリーズ対応アクセサリーとして、付け替え用の底面パネルを付属する横置きスタンド「Chassis Stand Kit for The Tower 300」シリーズと、LCDパネルキット「3.9 inch LCD Screen Kit」もラインアップ。

実売価格はChassis Stand Kit for The Tower 300が各色4980円前後、3.9 inch LCD Screen Kitが1万7980円前後の見込み。