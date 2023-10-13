アスク、Thermaltake製PWMファンと水冷一体型CPUクーラー9製品を発表

アスクは10月13日、Thermaltake製のPWMファン「TOUGHFAN Pro」シリーズと、水冷一体型CPUクーラー「TH ARGB Sync V2」シリーズの9製品を発表する。
TOUGHFAN Proシリーズは、設計調整により冷却性能を強化した高静圧PWMファン。ファンブレードに、高い引張強度と低い熱膨張率のLCP素材を採用、高速回転時や高温時の形状変化が少なく、安定した回転と冷却パフォーマンスを実現する。
製品ラインアップ
TOUGHFAN 12 Pro
発売時期：10月20日
実売価格：3980円前後
TOUGHFAN 12 Pro 2Pack
発売時期：10月20日
実売価格：6480円前後
TOUGHFAN 14 Pro
発売時期：10月20日
実売価格：4480円前後
TOUGHFAN 14 Pro 2Pack
発売時期：10月20日
実売価格：6980円前後
製品情報URL：https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/fan/toughfan-pro.html
TH ARGB Sync V2シリーズは、インフィニティミラーデザインのポンプキャップを採用する水冷一体型CPUクーラー。エアフローと風圧のバランスに優れた高性能ファンを搭載。デイジーチェーン接続に対応しており、煩雑になりがちな配線をすっきりと管理できる。
製品ラインアップ
TH120 ARGB Sync V2
発売時期：10月20日
実売価格：1万980円前後
TH240 ARGB Sync V2
発売時期：10月20日
実売価格：1万3980円前後
TH280 ARGB Sync V2
発売時期：10月20日
実売価格：1万6980円前後
TH360 ARGB Sync V2
発売時期：10月20日
実売価格：1万7980円前後
TH420 ARGB Sync V2
発売時期：10月20日
予想市場価格：2万1980円前後
製品情報URL：https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/cpu-cooler/th-argb-sync-v2.html