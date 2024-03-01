特典は「WP10 2024 勝利を渇望する善戦 ホース 購入権セット 全4頭」！
『Winning Post 10 2024』のPS5／PS4版がプレオーダーを開始！
コーエーテクモゲームスは2月29日、PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch向け競馬シミュレーションゲーム「ウイニングポスト」シリーズの最新作『Winning Post 10 2024』について、PS5／PS4版のプレオーダー（ダウンロード版予約）を開始したと発表。
・PS Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA19149_00-WP102024GAME0000
PS5／PS4版のプレオーダー特典は、「WP10 2024 勝利を渇望する善戦ホース 購入権セット 全4頭」となる。ダウンロード版をプレオーダーすることで、サンエイソロン、メジロアルダン、マチカネタンホイザ、カレンブーケドールの4頭の購入権を入手できる。なお、プレオーダー特典の後日販売予定はないとのこと。
PC版とNintendo Switch版のプレオーダー開始日については、後日あらためて公開となる。PC版のプレオーダー特典はPS5／PS4版と同様となり、Nintendo Switch版のプレオーダー特典は、サンエイソロン、メジロアルダン、マチカネタンホイザ、サウンズオブアースの4頭の購入権を予定している。
本作の発売日は、2024年3月28日予定。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので下記をチェックしてほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：Winning Post 10 2024
ジャンル：競馬シミュレーションゲーム
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
※Windows版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。
※機種によりゲームグラフィックに差がございます。
発売日：2024年3月28日
価格：
PS4／Switch通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
Steam／PS5通常版：1万780円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS4／Switchプレミアムボックス：1万5840円（パッケージ版）
Steam／PS5プレミアムボックス：1万6940円（パッケージ版）
CERO：A（全年齢対象）
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