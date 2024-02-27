ディースリー・パブリッシャーは2月27日、Steamストアで開催中のセール「恐竜 vs ロボットフェス」にて、発売中の『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』がセール初登場していると発表。
ゲーム本編や各エディションに加え、DLC「地球防衛軍コラボセット」「魔改造セット」のアップグレードセットも同じく50％オフで登場。この機会に本作を遊んでみてはいかがだろうか。セール期間は、2024年3月5日3時までとなる（日本時間）。
・ストアページ
https://store.steampowered.com/app/2328310/CUSTOM_MECH_WARS/
【ゲーム情報】
タイトル：CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-
ジャンル：魔改造メカアクションシューティング
販売：ディースリー・パブリッシャー
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：発売中（2023年12月14日）
価格：
通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
地球防衛軍コラボエディション：9460円（ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万1440円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オンライン1～4人）
CERO：B（12才以上対象）
©2023 D3PUBLISHER
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