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ゲーム  >  ニュース  >  『カスタムメックウォーズ』がSteamセール「恐竜 vs ロボットフェス」で50％オフ！

セール初登場！

『カスタムメックウォーズ』がSteamセール「恐竜 vs ロボットフェス」で50％オフ！

2024年02月27日 14時00分更新

文● Zenon／ASCII

　ディースリー・パブリッシャーは2月27日、Steamストアで開催中のセール「恐竜 vs ロボットフェス」にて、発売中の『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』がセール初登場していると発表。

　ゲーム本編や各エディションに加え、DLC「地球防衛軍コラボセット」「魔改造セット」のアップグレードセットも同じく50％オフで登場。この機会に本作を遊んでみてはいかがだろうか。セール期間は、2024年3月5日3時までとなる（日本時間）。

・ストアページ
https://store.steampowered.com/app/2328310/CUSTOM_MECH_WARS/

セール対象タイトルリスト

EDFセット例

魔改造セット例

【ゲーム情報】

タイトル：CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-
ジャンル：魔改造メカアクションシューティング
販売：ディースリー・パブリッシャー
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：発売中（2023年12月14日）
価格：
　通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
　地球防衛軍コラボエディション：9460円（ダウンロード版）
　アルティメットエディション：1万1440円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オンライン1～4人）
CERO：B（12才以上対象）

©2023 D3PUBLISHER
“PlayStation”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
©2023 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

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