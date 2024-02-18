スクウェア・エニックスは2月18日、PlayStation 5向けソフト『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（以下、FFVIIリバース）の発売を記念して、本日より東京都内各所で、本作に登場するキャラクターたちへフォーカスした発売直前企画を複数展開すると発表した。本作の発売日は2024年2月29日となる。

企画第一弾：キャラクターたちが、山手線の車両をジャック！

2024年2月18日〜

発売直前企画の第一弾として、2024年2月18日よりJR山手線の一部車両および車内に本作の広告を掲出。

車両へのキャラクターラッピングに加え、車内には1997年に発売された『ファイナルファンタジーVII』のキャラクターたちが、最新作のREBIRTHでどのように生まれ変わったのかを確認できるポスターなどを掲出する。

「生まれ変わるために。」をコンセプトにしたグラフィックで、かつてFF7を楽しんだファンも、またFF7を知らない人も、27年の時を経た進化を楽しめるという。

掲出イメージ

※画像・イラストはイメージです。

※本件に関するJR東日本および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。また、広告をご覧になられる方は必ず入場券などをお買い求めのうえ、入場をお願いいたします。

※ご乗車やご覧の際は、携帯電話のご利用に関してなどマナーへのご協力お願いいたします。

※期間中、運行状況・ダイヤの乱れなどの影響により、予告なしに運休となる可能性がございます。

企画第二弾：7夜連続、発売カウントダウンTVCM放映！

2024年2月22日〜

第二弾として、発売1週間前の2024年2月22日より、7夜連続で「FINAL FANTASY VII REBIRTH 発売カウントダウンTVCM」を放映する（※）。

本CMでは、主人公のクラウドやティファ、エアリスをはじめ、REBITHで生まれ変わる主要キャラクターたちの物語を、各キャラクターの心情とともに描いている。

各キャラクターの胸に秘める想いを知ることで、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』のストーリーをさらに深く楽しめるだろう。また、2024年2月17日から「ストーリー篇」「バトル・フィールド篇」の新CMも放映中だ。

※放映地域︓関東、関西、名古屋、福岡、北海道、宮城、新潟、静岡、岡山・高知、広島

※屋外広告放映媒体︓ＪＲ東日本 Ｊ・ＡＤビジョン ステーションネットワーク、東京メトロ MCV1weekスポットネットワークセット

企画第三弾：炎に包まれたセフィロスが渋谷に出現︕

2024年2月26日〜

第三弾として、2024年2月26日より渋谷某所にて、炎に包まれたセフィロスの屋外広告を実施。FF7で最も印象的なワンシーン、炎上するニブルヘイムに佇むセフィロスを、大迫力で見られる。

屋外広告掲出情報

■「生まれ変わるために。」山手線車両ジャック

・実施期間：2024年2月18日～3月2日

・実施場所：JR山手線一部車両（車体ラッピング、中吊りポスター、ドア横ステッカー、ドアガラスステッカー、戸袋ステッカー、ツインステッカーなど）

■ＪＲ東日本 Ｊ・ＡＤビジョン ステーションネットワーク掲出広告

・実施期間：2024年2月19日～3月3日

・実施場所：JR池袋・新宿・渋谷・五反田・品川・高輪GW・有楽町・東京・秋葉原・巣鴨・吉祥寺・浦和・大宮・横浜・桜木町・高田馬場・東京・恵比寿・赤羽駅

■東京メトロ MCV1weekスポットネットワークセット掲出広告

・実施期間：2024年2月19日～3月3日

・実施場所：東京メトロ銀座、日本橋、上野、溜池山王、新宿、池袋、六本木、恵比寿、秋葉原、飯田橋、明治神宮前、豊洲、有楽町、高田馬場、北千住・虎ノ門ヒルズ駅

※本件に関するJR東日本・東京メトロおよび駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。また、広告をご覧になられる方は必ず入場券などをお買い求めのうえ、入場をお願いいたします。

※ご乗車やご覧の際は、携帯電話のご利用に関してなどマナーへのご協力お願いいたします。

※期間中、運行状況・ダイヤの乱れなどの影響により、予告なしに運休となる可能性がございます。

■「燃え上がるセフィロス」渋谷屋外広告

・実施期間：2024年2月26日～3月3日

・実施場所：東京都渋谷区某所

CM放映情報

■『FINAL FANTASY VII REBIRTH』特別カウントダウンTVCM

・放映期間：2024年2月22日～放映予定

※放映地域：関東、関西、名古屋、福岡、北海道、宮城、新潟、静岡、岡山・高知、広島

■『FINAL FANTASY VII REBIRTH』ストーリー篇／バトル・フィールド篇

・ストーリー篇 YouTube URL：https://youtu.be/TAySM1YTe6U

・バトル・フィールド篇 YouTube URL：https://youtu.be/-aQgkD0vSDg

※放映地域：関東、関西、名古屋、福岡、北海道、宮城、新潟、静岡、岡山・高知、広島

■FINAL FANTASY VII REBIRTH ドキュメンタルムービー「生まれ変わるために。」

・YouTube URL：https://youtu.be/cdsRzcuRbCQ

【ゲーム情報】

タイトル：FINAL FANTASY VII REBIRTH（ファイナルファンタジーVII リバース）

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2024年2月29日予定

価格：

通常版：9878円（パッケージ／ダウンロード）

コレクターズエディション：4万9800円（パッケージ）

デラックスエディション：1万5800円（パッケージ）

Digital Deluxe Edition：1万1501円（ダウンロード）

REMAKE & REBIRTH ツインパック：1万4278円（ダウンロード）

REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe ツインパック：1万5902円（ダウンロード）

CERO：C（15歳以上対象）

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO