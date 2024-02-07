ハムスターは2月7日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、ナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）が1988年にアーケードでリリースした『フェイスオフ』を配信すると発表。配信日は2024年2月8日、価格はNintendo Switch版が838円／PlayStation 4版が837円だ。
本作は、左右のスティックとシュートボタンで遊ぶアイスホッケーゲーム。8種類の中から好きなチームを選んで大会を勝ち上がろう。
2024年2月8日の「アーケードアーカイバー」は
『フェイスオフ』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2024年2月8日は「フェイスオフ特集」。
番組では開発の永島洋武さん、kawagenさんそしてバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁さんがスタジオから出演、荒川正弘さんがオンラインで、普川隆志さんがメールにて回答をし、ゲーム紹介や開発トークなどを実施するという。チェックしてみてはいかがだろうか。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル
第463回 アーケードアーカイバー
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス フェイスオフ
ジャンル：スポーツゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2024年2月8日
価格：
Switch：838円
PS4：837円
プレイ人数：1～2人
FACE OFF™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
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