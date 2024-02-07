  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

イベントレポート

注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2024February

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  ナムコの『フェイスオフ』が「アーケードアーカイブス」で2月8日に配信！

1988年にリリースされたアイスホッケーゲーム

ナムコの『フェイスオフ』が「アーケードアーカイブス」で2月8日に配信！

2024年02月07日 17時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

ナムコの『フェイスオフ』が「アーケードアーカイブス」で2月8日に配信！

　ハムスターは2月7日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、ナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）が1988年にアーケードでリリースした『フェイスオフ』を配信すると発表。配信日は2024年2月8日、価格はNintendo Switch版が838円／PlayStation 4版が837円だ。

　本作は、左右のスティックとシュートボタンで遊ぶアイスホッケーゲーム。8種類の中から好きなチームを選んで大会を勝ち上がろう。

ナムコの『フェイスオフ』が「アーケードアーカイブス」で2月8日に配信！
ナムコの『フェイスオフ』が「アーケードアーカイブス」で2月8日に配信！
ナムコの『フェイスオフ』が「アーケードアーカイブス」で2月8日に配信！
ナムコの『フェイスオフ』が「アーケードアーカイブス」で2月8日に配信！

2024年2月8日の「アーケードアーカイバー」は
『フェイスオフ』特集！

　アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2024年2月8日は「フェイスオフ特集」。

　番組では開発の永島洋武さん、kawagenさんそしてバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁さんがスタジオから出演、荒川正弘さんがオンラインで、普川隆志さんがメールにて回答をし、ゲーム紹介や開発トークなどを実施するという。チェックしてみてはいかがだろうか。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル

https://ch.nicovideo.jp/hamch

第463回 アーケードアーカイバー

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス フェイスオフ
ジャンル：スポーツゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2024年2月8日
価格：
　Switch：838円
　PS4：837円
プレイ人数：1～2人

FACE OFF™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています