Steamで『エグゾプライマル』と『モンスターハンター：ワールド』がセットになった超お買い得品も！
カプコンが各デジタルストアで「CAPCOM LUNAR NEW YEAR SALE」を開催！
カプコンは1月31日、Xbox Games Store／PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Steam Storeの各デジタルストアで「CAPCOM LUNAR NEW YEAR SALE」を開始した。期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。
今回のセールでは、Xbox Games Storeで「バイオハザード」シリーズや「デビル メイ クライ」シリーズが特別価格で販売。
そして、PlayStation Storeでは「デッドライジング」シリーズや「戦国BASARA」シリーズ、ニンテンドーeショップでも 『Capcom Arcade 2nd Stadium』 の追加コンテンツなど、名作アクションの数々がラインアップしている。
さらに、先日開始されたシーズン3で「モンスターハンター」コラボを開催中の『エグゾプライマル』と『モンスターハンター：ワールド』がセットになった超お買い得な『EXOPRIMAL x MONSTER HUNTER COLLAB PACK』が、Steam Storeで販売中だ。
【セール概要】
セール名称：CAPCOM LUNAR NEW YEAR SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale15-2iv35/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
Xbox Games Store
▼セール期間：2024年2月13日18時59分まで
Xbox Series X|S / Xbox One『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
Xbox Series X|S / Xbox One『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールド エディション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【60％オフ!!】：1596円
Xbox Series X|S『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
Xbox One『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
Xbox One『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3057円
セール価格【70％オフ!!】：917円
Xbox One『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4069円
セール価格【67％オフ!!】：1342円
PlayStation Store
▼セール期間：2024年2月14日23時59分まで
PS4『デッドライジング 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：6101円
セール価格【68％オフ!!】：1952円
PS4『デッドライジング トリプルパック』（ゲーム本編）
通常価格：5082円
セール価格【45％オフ!!】：2795円
PS4『戦国BASARA4 皇』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【68％オフ!!】：974円
PS4『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET』（ゲーム本編＋追加コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
ニンテンドーeショップ
▼セール期間：2024年2月14日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_4.html
Nintendo Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium』単品タイトル（追加コンテンツ）
※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。
『マッスルボマー - THE BODY EXPLOSION -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『ロックマン ザ・パワーバトル』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『ハイパーストリートファイターII - The Anniversary Edition -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
Steam Store
▼販売期間：2024年2月15日2時59分まで
Steam『EXOPRIMAL ｘ MONSTER HUNTER COLLAB PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/38082/EXOPRIMAL_x_MONSTER_HUNTER_COLLAB_PACK/
バンドル価格：5490円
★収録タイトル★
『エグゾプライマル』
『モンスターハンター：ワールド』
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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