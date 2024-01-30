スクウェア・エニックスは2024年1月30日21時より、同社が運営するMMORPG『ドラゴンクエストX オンライン』の公式生放送「超DQXTV #41」を配信すると、公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて発表。

■超ドラゴンクエストXTV #41

今回の「超DQXTV」は、ゲストに声優の菅沼久義さん、初心者大使の坂口和也さん、大山雄史さんを迎え、『ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン』の最新情報を公開するという。

新たな冒険の舞台やキャラクター、新職業「竜術士」の追加情報のほか、未発表の新情報も盛りだくさんなので要チェックだ。

また、出演者があの強敵に挑戦する超バトルチャレンジも予定。舞台「冒険者たちのホテル」からは、「藤澤さん」と「三宅さん」が登場する。

・公式サイトのニュースページはこちら

https://hiroba.dqx.jp/sc/topics/detail/4baf54f36935058bcc696fcef3f4689b/

【番組情報】 番組名：超ドラゴンクエストXTV #41 「ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン」追加情報

配信日：2024年1月30日21時～

配信プラットフォーム：

・ニコニコ動画 https://live.nicovideo.jp/watch/lv344120280

・YouTube https://www.youtube.com/watch?v=2FECxfS9mNE

出演者：

＜MC＞

竹若 元博さん（バッファロー吾郎）

椿 彩奈さん（タレント）

＜ゲスト＞（※五十音順）

青山 公士氏（プロデューサー）

安西 崇氏（ディレクター）

大山 雄史さん（第4期初心者大使）

坂口 和也さん（第3期初心者大使）

菅沼 久義さん（声優）

＜「冒険者たちのホテル」より＞

藤澤 智彦さん（脚本家）

三宅 優さん（女優？）

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン

ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト

販売・運営：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch

発売日：2024年3月21日

価格：

通常版：4950円

スペシャルセット①：1万9000円

スペシャルセット②：4万6280円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-7

ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト

販売・運営：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch

発売日：2024年3月21日

価格：

通常版：5940円

スペシャルセット①：1万9990円

スペシャルセット②：4万7270円

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。

※プレイに関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。

※本ソフトのプレイには期間に応じた利用券の購入が必要です。

※利用料金などの詳細は公式サイト（https://www.dqx.jp/online/）にてご確認ください。

※Nintendo Switch版パッケージは、ゲームカードではなくダウンロード番号でのご提供となります。

※PlayStation 4版は、PlayStation 4 Pro、PlayStation 5でもプレイ可能となります。

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