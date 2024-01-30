スクウェア・エニックスは2024年1月30日21時より、同社が運営するMMORPG『ドラゴンクエストX オンライン』の公式生放送「超DQXTV #41」を配信すると、公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて発表。
■超ドラゴンクエストXTV #41
今回の「超DQXTV」は、ゲストに声優の菅沼久義さん、初心者大使の坂口和也さん、大山雄史さんを迎え、『ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン』の最新情報を公開するという。
新たな冒険の舞台やキャラクター、新職業「竜術士」の追加情報のほか、未発表の新情報も盛りだくさんなので要チェックだ。
また、出演者があの強敵に挑戦する超バトルチャレンジも予定。舞台「冒険者たちのホテル」からは、「藤澤さん」と「三宅さん」が登場する。
・公式サイトのニュースページはこちら
https://hiroba.dqx.jp/sc/topics/detail/4baf54f36935058bcc696fcef3f4689b/
【番組情報】
番組名：超ドラゴンクエストXTV #41 「ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン」追加情報
配信日：2024年1月30日21時～
配信プラットフォーム：
・ニコニコ動画 https://live.nicovideo.jp/watch/lv344120280
・YouTube https://www.youtube.com/watch?v=2FECxfS9mNE
出演者：
＜MC＞
竹若 元博さん（バッファロー吾郎）
椿 彩奈さん（タレント）
＜ゲスト＞（※五十音順）
青山 公士氏（プロデューサー）
安西 崇氏（ディレクター）
大山 雄史さん（第4期初心者大使）
坂口 和也さん（第3期初心者大使）
菅沼 久義さん（声優）
＜「冒険者たちのホテル」より＞
藤澤 智彦さん（脚本家）
三宅 優さん（女優？）
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン
ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト
販売・運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：2024年3月21日
価格：
通常版：4950円
スペシャルセット①：1万9000円
スペシャルセット②：4万6280円
CERO：A（全年齢対象）
タイトル：ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-7
ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト
販売・運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：2024年3月21日
価格：
通常版：5940円
スペシャルセット①：1万9990円
スペシャルセット②：4万7270円
CERO：A（全年齢対象）
※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。
※プレイに関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。
※本ソフトのプレイには期間に応じた利用券の購入が必要です。
※利用料金などの詳細は公式サイト（https://www.dqx.jp/online/）にてご確認ください。
※Nintendo Switch版パッケージは、ゲームカードではなくダウンロード番号でのご提供となります。
※PlayStation 4版は、PlayStation 4 Pro、PlayStation 5でもプレイ可能となります。
©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
©SUGIYAMA KOBO ℗SUGIYAMA KOBO
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