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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1959回

マイクロLEDも搭載

アップル新型「Apple Watch Ultra」さらに大画面に?

2023年12月27日 17時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルの次期Apple Watch Ultraは、さらにディスプレーが大型化するという。台湾の市場調査会社TrendForceが12月15日に伝えた。

　同紙によると、次期Apple Watch Ultraは現行の有機ELディスプレーからマイクロLEDに切り替わり、さらにディスプレーサイズが約10％大きくなるという。

　また、この変更によりディスプレーの価格が現在の2.5〜3倍になるため、値上げされる可能性も高いとのこと。

　次期Apple Watch Ultraは2026年に発売されるとのうわさだ。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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