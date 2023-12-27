篠原修司のアップルうわさ情報局 第1959回
マイクロLEDも搭載
アップル新型「Apple Watch Ultra」さらに大画面に?
2023年12月27日 17時00分更新
アップルの次期Apple Watch Ultraは、さらにディスプレーが大型化するという。台湾の市場調査会社TrendForceが12月15日に伝えた。
同紙によると、次期Apple Watch Ultraは現行の有機ELディスプレーからマイクロLEDに切り替わり、さらにディスプレーサイズが約10％大きくなるという。
また、この変更によりディスプレーの価格が現在の2.5〜3倍になるため、値上げされる可能性も高いとのこと。
次期Apple Watch Ultraは2026年に発売されるとのうわさだ。
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