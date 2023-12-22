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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1955回

iPhone 14流用説が濃厚に

アップル「iPhone SE（第4世代）」iPhone 14用バッテリー再利用か

2023年12月22日 17時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルは「iPhone SE（第4世代）」にiPhone 14用と同じバッテリーを利用するという。米メディアMacRumorsが12月6日に報じた。

　同紙は匿名の情報筋からの話として、「D59」のモデル名で知られるiPhone SE（第4世代）にiPhone 14と全く同じバッテリーが使われると伝えている。

　iPhone 14のバッテリー容量は3279mAhもあるため、現行のiPhone SE（第3世代）の2018mAhと比較するとかなり長持ちするようになることが予想される。

　iPhone SE（第4世代）は以前からiPhone 14ベースになるとのうわさが伝えられている。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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