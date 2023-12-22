アップル「iPhone SE（第4世代）」iPhone 14用バッテリー再利用か

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アップルは「iPhone SE（第4世代）」にiPhone 14用と同じバッテリーを利用するという。米メディアMacRumorsが12月6日に報じた。

同紙は匿名の情報筋からの話として、「D59」のモデル名で知られるiPhone SE（第4世代）にiPhone 14と全く同じバッテリーが使われると伝えている。

iPhone 14のバッテリー容量は3279mAhもあるため、現行のiPhone SE（第3世代）の2018mAhと比較するとかなり長持ちするようになることが予想される。

iPhone SE（第4世代）は以前からiPhone 14ベースになるとのうわさが伝えられている。