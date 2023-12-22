篠原修司のアップルうわさ情報局 第1955回
iPhone 14流用説が濃厚に
アップル「iPhone SE（第4世代）」iPhone 14用バッテリー再利用か
2023年12月22日 17時00分更新
アップルは「iPhone SE（第4世代）」にiPhone 14用と同じバッテリーを利用するという。米メディアMacRumorsが12月6日に報じた。
同紙は匿名の情報筋からの話として、「D59」のモデル名で知られるiPhone SE（第4世代）にiPhone 14と全く同じバッテリーが使われると伝えている。
iPhone 14のバッテリー容量は3279mAhもあるため、現行のiPhone SE（第3世代）の2018mAhと比較するとかなり長持ちするようになることが予想される。
iPhone SE（第4世代）は以前からiPhone 14ベースになるとのうわさが伝えられている。
この連載の記事
-
第1956回
Appleアップル新型「Mac Studio」「Mac Pro」2024年末リリース？
-
第1954回
Appleアップル「Vision Pro」受け取りはストア限定になる可能性
-
第1953回
iPhoneアップル「iPhone 16」AI機能向けにマイク性能強化か
-
第1952回
Appleアップル新型「iPad Pro」など2024年3月発売か
-
第1951回
Appleアップル新型「MacBook Air」2024年3月投入か
-
第1950回
Appleアップル新型「iPad Air」用ディスプレー出荷開始か
-
第1949回
Appleアップル、6G通信への取り組みを強化中
-
第1948回
iPhoneアップル「iPhone 18」画面内蔵型Face ID搭載?
-
第1947回
Appleアップル自社製5Gモデムチップ開発断念か
-
第1946回
iPhoneアップル「iPhone 16 Pro」光学5倍ズーム搭載説が有力に
- この連載の一覧へ