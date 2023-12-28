篠原修司のアップルうわさ情報局 第1964回
おなじみクオ氏の予測
アップル「Vision Pro」早ければ2024年1月発売か
2023年12月28日 17時00分更新
アップルは話題の空間コンピューター「Vision Pro」を早ければ2024年1月下旬にも発売するという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が12月25日に自身のブログで伝えた。
同氏によるとVision Proはすでに量産が始まっており、2024年1月第1週に大量出荷が開始される予定だという。
このスケジュールに基づくと、Vision Proの発売は1月下旬、もしくは2月上旬には店頭に並ぶ可能性が高いとのことだ。
Vision Proは2024年中に約50万台が出荷されるとみられている。
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