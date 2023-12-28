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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1964回

おなじみクオ氏の予測

アップル「Vision Pro」早ければ2024年1月発売か

2023年12月28日 17時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルは話題の空間コンピューター「Vision Pro」を早ければ2024年1月下旬にも発売するという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が12月25日に自身のブログで伝えた。

　同氏によるとVision Proはすでに量産が始まっており、2024年1月第1週に大量出荷が開始される予定だという。

　このスケジュールに基づくと、Vision Proの発売は1月下旬、もしくは2月上旬には店頭に並ぶ可能性が高いとのことだ。

　Vision Proは2024年中に約50万台が出荷されるとみられている。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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