篠原修司のアップルうわさ情報局 第1956回
Bloomberg報道
アップル新型「Mac Studio」「Mac Pro」2024年末リリース？
2023年12月22日 17時00分更新
アップルはM3チップを搭載した新型Mac StudioとMac Proを2024年末までにリリースするという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が12月10日のニュースレターで報じた。
同氏はM3チップを搭載したハイエンドモデルの新型Mac StudioとMac Proの発売は2025年までは伸びず、2024年末にはアップグレードが実施されると伝えている。
M3チップ搭載Macについては、2024年3月にMacBook Airがリリースされるとのうわさだ。
この連載の記事
-
第1955回
iPhoneアップル「iPhone SE（第4世代）」iPhone 14用バッテリー再利用か
-
第1954回
Appleアップル「Vision Pro」受け取りはストア限定になる可能性
-
第1953回
iPhoneアップル「iPhone 16」AI機能向けにマイク性能強化か
-
第1952回
Appleアップル新型「iPad Pro」など2024年3月発売か
-
第1951回
Appleアップル新型「MacBook Air」2024年3月投入か
-
第1950回
Appleアップル新型「iPad Air」用ディスプレー出荷開始か
-
第1949回
Appleアップル、6G通信への取り組みを強化中
-
第1948回
iPhoneアップル「iPhone 18」画面内蔵型Face ID搭載?
-
第1947回
Appleアップル自社製5Gモデムチップ開発断念か
-
第1946回
iPhoneアップル「iPhone 16 Pro」光学5倍ズーム搭載説が有力に
- この連載の一覧へ