このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第1956回

Bloomberg報道

アップル新型「Mac Studio」「Mac Pro」2024年末リリース？

2023年12月22日 17時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Apple

　アップルはM3チップを搭載した新型Mac StudioとMac Proを2024年末までにリリースするという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が12月10日のニュースレターで報じた。

　同氏はM3チップを搭載したハイエンドモデルの新型Mac StudioとMac Proの発売は2025年までは伸びず、2024年末にはアップグレードが実施されると伝えている。

　M3チップ搭載Macについては、2024年3月にMacBook Airがリリースされるとのうわさだ。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Apple Store オススメ製品

ASCII.jp RSS2.0 配信中

アスキーストア's 人気ランキング ベスト5