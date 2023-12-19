アップル新型「MacBook Air」2024年3月投入か

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アップルはM3チップを搭載した新型MacBook Airを2024年3月に投入するという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が12月6日のニュースレターで報じた。

同氏によると、現在アップルはmacOS 14.3と並行して新型MacBook Airを開発しており、macOS 14.3は2024年1月から2月にかけて、新型MacBook Airは同3月ごろに出荷する可能性があるという。

この新型MacBook Airは同時期に発売されるとうわさの新型iPad Proと新型iPad Airとあわせて発売されるとみられている。