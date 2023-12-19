篠原修司のアップルうわさ情報局 第1951回
Bloomberg報道
アップル新型「MacBook Air」2024年3月投入か
2023年12月19日 17時00分更新
アップルはM3チップを搭載した新型MacBook Airを2024年3月に投入するという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が12月6日のニュースレターで報じた。
同氏によると、現在アップルはmacOS 14.3と並行して新型MacBook Airを開発しており、macOS 14.3は2024年1月から2月にかけて、新型MacBook Airは同3月ごろに出荷する可能性があるという。
この新型MacBook Airは同時期に発売されるとうわさの新型iPad Proと新型iPad Airとあわせて発売されるとみられている。
この連載の記事
-
第1952回
Appleアップル新型「iPad Pro」など2024年3月発売か
-
第1950回
Appleアップル新型「iPad Air」用ディスプレー出荷開始か
-
第1949回
Appleアップル、6G通信への取り組みを強化中
-
第1948回
iPhoneアップル「iPhone 18」画面内蔵型Face ID搭載?
-
第1947回
Appleアップル自社製5Gモデムチップ開発断念か
-
第1946回
iPhoneアップル「iPhone 16 Pro」光学5倍ズーム搭載説が有力に
-
第1945回
iPhoneアップル「iPhone 16」全モデルにアクションボタン搭載か
-
第1944回
iPhoneアップル「Apple Vision Pro」より手頃な価格の後継モデル準備中
-
第1943回
Appleアップルのクレジットカード、日本上陸前に終了するかも？
-
第1942回
Appleアップル、8.7インチの大型「iPad mini」投入予定？
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
Appleアップル、6G通信への取り組みを強化中
-
-