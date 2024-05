4分の楽曲が“ポン出し”可能　音楽生成AI「Suno」新バージョンに

Sunoは5月24日(日本時間)、同社が公開するAI作曲サービス「Suno」の最新バージョンとなる「v3.5」をProおよびPremierメンバーに向け先行公開。これまで最長2分だった生成曲の長さを4分に拡大した。

Sunoはもちろん「Udio」「Sonauto」などの競合サービスも出てきて活況を示す音楽生成AIサービスだが、最長でもSunoの2分と、1曲の長さが短いことは明確な弱点であった。

今回のバージョンアップでは、初回に生成できる曲の長さだけではなく、1度生成した曲を「延長」する機能もこれまでの1分から2分に倍増されたため、一般的な長さの曲であれば「一発」で生成できるようになった。また、曲の構成とボーカルの流れも改善されたとアナウンスされている。

さらに、有料ユーザーのみだが、作成した曲データを16bit 48kHzのWAV形式で保存できるようになったのは大きい。従来ダウンロードする際の保存形式はMP3のみだったため、音質的にプロユースには厳しいところがあったからだ。

現在v3.5の機能を利用できるのは有料ユーザーのみだが、その他のユーザーにも来週早々に公開されるという。

本年3月21日に発表された前回のメジャーアップデート「v3」からわずか2ヵ月というペースでのバージョンアップだが、すでにバージョン4の開発も進められている。

Make a song from any sound. Coming soon 🎧



VOL-1: A watering can, but make it psychedelic rock pic.twitter.com/E6g682aWq5