PagerDuty、インシデント解決を支援するAIアシスタント機能を発表

米PagerDutyは、2023年11月29日（米国時間）、デジタル運用管理プラットフォーム「PagerDuty Operations Cloud」の生成AI機能である「PagerDuty Copilot」を発表した。

PagerDuty Copilotは、PagerDuty Operations Cloudにおける生成AIによる自動化支援の機能群。同社はすでに、生成AIによるステータスアップデートやインシデント事後分析レポート（ポストモーテム）作成などの機能を、ベータ版で展開し、PagerDutyユーザーに対する業務負荷の軽減を図ってきた。

今回、新たな生成AI機能として、インシデント管理のイベント発生から解決までをサポートするAIアシスタント機能を追加。Slackベースの生成AIによるチャットボットが、インシデントライフサイクルのあらゆる段階で、実用的なインサイトを提供する。PagerDuty Copilotが、自然言語の質問に対して、サービスの変更イベントや修復方法、追加のインサイトなどを提示し、インシデントをより効率的かつ迅速に解決できる。

PagerDuty Copilotは現在、ベータ版の登録を受け付けている。