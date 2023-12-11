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異なるプラットフォームとのデータ共有も可能！

PS5／XSX|S版『ブループロトコル』が12月13日よりサービス開始！

2023年12月11日 14時05分更新

文● Zenon／ASCII

PS5／XSX|S版『ブループロトコル』が12月13日よりサービス開始！

　バンダイナムコオンラインとバンダイナムコスタジオは12月8日、共同プロジェクトチーム「PROJECT SKY BLUE」にて開発し、PCでサービス運営中のオンラインアクションRPG『BLUE PROTOCOL』（ブループロトコル）について、家庭用ゲーム機版（PlayStation 5／Xbox Series X|S）のサービスを2023年12月13日より開始すると発表した。

◆PlayStation 5／Xbox Series X|S版のサービスについて

・サービス開始日時：2023年12月13日17時～
※同日のメンテナンス進行状況により変更となる場合があります。
・料金体系：基本プレイ無料
※一部アイテム課金の要素が含まれます。
※PlayStation Plus、Xbox Game Passへの加入をしていないお客様もプレイいただけます。
CERO：D（17才以上対象）

・PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10004772
・Microsoft Store
https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/blue-protocol/9nd4q2d9v7gx

◆「クロスプレイ」＆「クロスセーブ」対応

　PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows）各プラットフォーム間のクロスプラットフォームプレイとクロスプラットフォームセーブに対応しており、プラットフォームを問わず、オンラインで一緒に協力プレイが可能。異なるプラットフォームであっても、アカウント内のキャラクターなどのデータ共有が行なえる。

※購入したローズオーブなど、一部データはクロスプラットフォームセーブの対象となりません。

・詳細はこちら
https://blue-protocol.com/news/244

 

【ゲーム情報】

タイトル：BLUE PROTOCOL（ブループロトコル）
ジャンル：オンラインアクションRPG
配信・運営：バンダイナムコオンライン
開発：バンダイナムコスタジオ
プラットフォーム：PC（バンダイナムコID）／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：
　PC版：配信中（2023年6月14日）
　PS5／XSX|S版：2023年12月13日予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©2019 Bandai Namco Online Inc. ©2019 Bandai Namco Studios Inc.

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