エディアは12月7日、Nintendo Switch用ソフト『夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION III』を発売した。価格は、通常版のパッケージ／ダウンロード版が8580円、パッケージの限定版「夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION III 特装版」が1万6280円となる。

さらに、本作の発売を記念した「夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION」シリーズ旧作タイトルダウンロード版のセールと、X（旧Twitter）でのプレゼントキャンペーンも実施している。

■「夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION III」トレーラー

『夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION III』概要

～乙女たちの闘いは、時を超えて。～

美少女アクションゲームの原点「夢幻戦士ヴァリス」シリーズ復刻第3弾が登場。今作では、復刻要望が特に多かった人気タイトル『夢幻戦士ヴァリス（PC-8801mkIISR）』『夢幻戦士ヴァリス（ファミリーコンピュータ）』の収録が実現。

さらに『夢幻戦士ヴァリスII（MSX2）』『ヴァリスIII（メガドライブ）』『SUPERヴァリス 赤き月の乙女（スーパーファミコン）』を含む全５タイトルをNintendo Switch向けに完全移植。

オリジナル版発売当時の雰囲気や手触りをそのまま再現しつつも、当時のファンのみならず、現代のゲームファンにも幅広く楽しんでもらうため、シリーズ通して好評を得ている「サウンドモード」「ビジュアルモード」「巻き戻し機能」といった追加機能を今作でも搭載。遊びやすく快適なプレイ環境を整えている。

人気シリーズ復活の集大成となる本作を楽しんでみてはいかがだろうか。

『夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION III』発売記念

旧作ダウンロード版セール

本作の発売を記念して、ほかのヴァリスタイトルも多くのユーザーに体験してもらうため、シリーズ旧作となる『夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION』および『夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION II』とその関連単体タイトルのNintendo Switch向けダウンロード版ソフトのセールを実施中。

▼セール期間

2023年12月7日～2024年1月2日

※開催期間および内容は予告無く変更又は中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

▼セール対象タイトル

●夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION ダウンロード版

商品ページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000044192.html

●夢幻戦士ヴァリス ダウンロード版

商品ページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000047547.html

●ヴァリスII ダウンロード版

商品ページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000047553.html

●ヴァリスIII ダウンロード版

商品ページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000047560.html

●夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION II ダウンロード版

商品ページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000053987.html

●ヴァリスIV ダウンロード版

商品ページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000056746.html

●夢幻戦士ヴァリス for メガドライブ ダウンロード版

商品ページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000056747.html

●SDヴァリス ダウンロード版

商品ページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000056748.html

●夢幻戦士ヴァリス for MSX ダウンロード版

商品ページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000056749.html

▼セール価格

メーカー希望小売価格から29％～50％オフ

発売記念 フォロー＆リポストキャンペーン

本作の発売を記念して、「夢幻戦士ヴァリス」公式X（旧Twitter）アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストした人の中から抽選で3名に『夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION III（パッケージ版）』と「公式設定資料集 第3弾」をセットでプレゼントするキャンペーンを2023年11月30日から実施中。

【キャンペーン内容】

1. 夢幻戦士ヴァリス公式X（旧Twitter）アカウント「@valis_game」をフォロー

2. 該当の投稿をリツイートしてキャンペーンに参加

https://twitter.com/valis_game/status/1730059073612362233

3. 当選者には後日DMで連絡

【キャンペーン期間】

2023年11月30日～12月14日23時59分

【ゲーム情報】

タイトル：夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION III

ジャンル：アクション

販売：エディア

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：発売中（2023年12月7日）

価格：

通常版：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

限定版「夢幻戦士ヴァリスCOLLECTION III 特装版」：1万6280円（パッケージ版）

CERO：C（15才以上対象）

©Edia Co., Ltd. / ©株式会社徳間書店 1987

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※ファミコン、ファミリーコンピュータおよびスーパーファミコンは任天堂の商標です。

※セガ・セガロゴとメガドライブはセガの登録商標または商標です。

※「MSX」はMSXライセンシングコーポレーションの商標です。