クリスマスに焼肉店のビーフを！ “トリュフ香る骨付きビーフ”

焼肉KINTANを運営するカルネヴァーレは12月5日より、「KBCトリュフ香る骨付きビーフ」を公式オンラインストア・KINTAN IN THE HOUSEしぶちか・KINTAN IN THE HOUSE小田急ハルクにて、数量限定予約販売する。価格は3500円。

本製品は5~6名でシェアしてもお腹いっぱいになるという全長35cm・重さ1000gの特大サイズ骨付きビーフ。

専用の熟成庫で30日間ドライエイジングさせた牛タンの挽肉をたっぷりと練り込んだハンバーグで、熟成特有の奥ゆきのある香ばしい香りと牛タンの肉肉しい食感を楽しめる。また、ハンバーグの中にはトリュフを練り込んだチーズマッシュポテトを巻きこみ、芳醇な香りとなめらかな食感をお肉と一緒に楽しめるとのこと。

骨付きビーフはクリスマス限定KINTANバッグ・ギフトボックス入り(幅28×高さ8×奥行21cm)。さらに、クリスマスカード風のレシピカードが付属するため、誰でも簡単に電子レンジで調理可能となっている。

KBCトリュフ香る骨付きビーフ

予約受付期間:12月5日~12月22日

※KINTAN IN THE HOUSE2店舗はクリスマス当日販売有り

発送期間:12月13日~12月25日

店頭受渡期間:12月22日~12月25日

販売店舗:公式オンラインストア

KINTAN IN THE HOUSE しぶちか

KINTAN IN THE HOUSE 小田急ハルク

受取可能店舗:恵比寿焼肉kintan

代官山焼肉kintan

THE KINTAN STEAK