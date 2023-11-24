Cygamesは11月22日、同社が開発・運営するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』にて、公式生配信番組「ぱかライブTV Vol.35」を2023年11月29日20時より放送することと、番組に出走する声優陣を発表した。
番組概要
「ぱかライブTV」は、『ウマ娘 プリティーダービー』に関するさまざまなトピックや最新情報をお届けする公式生配信番組。
今回は、次回のガチャ更新情報やストーリーイベント、ゲームで開催するキャンペーン情報など、ゲーム最新情報を公開する。
さらに、2024年2月開催予定の「5th EVENT 第3公演 -YELL-」と、2024年3月開催予定の「5th EVENT 第4公演 -NEW GATE-」の最新情報や、放送中のTVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」第5話～第8話までの振り返りもお届けする。
●番組名：「ぱかライブTV Vol.35」
●放送日時：2023年11月29日20時～予定
●配信URL：https://youtu.be/3ETZ71s_yio
●出走者：
【MC】前田佳織里さん（ナイスネイチャ役）、高野麻里佳さん（サイレンススズカ役）、下地紫野さん（ナカヤマフェスタ役）、のぐちゆりさん（メジロパーマー役）、矢野妃菜喜さん（キタサンブラック役）、大西綺華さん（メジロブライト役）、藤本侑里さん（ジャングルポケット役）
※番組内容・出走者は予告なく変更になる可能性がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES）
配信日：配信中（スマートフォン版：2021年2月24日／DMM GAMES版：2021年3月10日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
PC（DMM GAMES）版動作環境
対応OS：Windows 8.1／10（64bit）
プロセッサ：Core i3-4360/AMD A8-7650K 同等以上
メモリー：8GB以上必須
グラフィック：
GeForce GTX 750 Ti or Radeon RX 250X 以上
DirectX バージョン11以上
ディスク空き容量：11GB
画面解像度：1920×1080ドット以上
© Cygames, Inc.
©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会
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