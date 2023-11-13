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ゲーム  >  ニュース  >  PS Storeでも『エグゾプライマル』がセールに！「CAPCOM HALLOWEEN SALE」アップデート

PlayStationでの『エグゾプライマル』のセールの期限は本日23時59分までなのでお見逃しなく！

PS Storeでも『エグゾプライマル』がセールに！「CAPCOM HALLOWEEN SALE」アップデート

2023年11月13日 17時55分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　カプコンは11月10日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM HALLOWEEN SALE」のラインアップをアップデートした。PlayStation Storeでは、オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』がセールに初登場している。

　なお、PlayStation Storeのセール期間は本日の23時59分までなので、本作に興味のある人は、いそいでチェックしよう。

【セール概要】

セール名称：CAPCOM HALLOWEEN SALE
特設ページhttps://www.capcom-games.com/sale/sale10-xh7i5/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

PlayStation Store

▼セール期間：2023年11月13日23時59分まで

PS5／PS4『エグゾプライマル』（ゲーム本編）

通常価格：7990円
セール価格【35％オフ!!】：5193円

PS5／PS4『エグゾプライマル デラックスエディション』（ゲーム本編＋スタートダッシュキット）

通常価格：8990円
セール価格【35％オフ!!】：5843円

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円

PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋追加コンテンツ）

通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円

Xbox Games Store

▼セール期間：2023年11月16日18時59分まで

Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows）『エグゾプライマル』（ゲーム本編）

通常価格：7990円
セール価格【35％オフ!!】：5193円

Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows）『エグゾプライマル デラックスエディション』（ゲーム本編＋スタートダッシュキット）

通常価格：8990円
セール価格【35％オフ!!】：5843円

Steam Store

▼セール期間：2023年11月17日1時59分まで

Steam『エグゾプライマル』（ゲーム本編）

通常価格：7990円
セール価格【35％オフ!!】：5193円

Steam『エグゾプライマル デラックスエディション』（ゲーム本編＋スタートダッシュキット）

通常価格：8990円
セール価格【35％オフ!!】：5843円

▼セール期間：2023年11月22日2時59分まで

Steam『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編Vol.1 + Vol.2）

通常価格：5990円
セール価格【34％オフ!!】：3953円

Steam『成歩堂レジェンズコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：6990円
セール価格【67％オフ!!】：2306円

ニンテンドーeショップ

▼セール期間：2023年11月21日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale.html

Nintendo Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編Vol.1 + Vol.2）

通常価格：5990円
セール価格【34％オフ!!】：3953円

Nintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3046円
セール価格【67％オフ!!】：990円

Nintendo Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3362円
セール価格【70％オフ!!】：990円

Nintendo Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円
セール価格【62％オフ!!】：1490円

Nintendo Switch『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）

通常価格：5082円
セール価格【80％オフ!!】：990円

© CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

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