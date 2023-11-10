【最大7万円分還元】キヤノン、購入者全員対象の「ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン」はじまる

キヤノンマーケティングジャパンは、期間中に対象商品を購入し、応募した人全員に最大7万円分をキャッシュバックするキャンペーンを11月10日から始める。ミラーレスカメラ・交換レンズ・レンズ一体型カメラの購入者が対象で、キャンペーンは複数の対象商品での応募が可能だが、同一機種の対象商品（キットや色違いを含む）の応募は、いずれか1台限りとなる。なお、Visaギフトカードでのキャッシュバックを予定している。
ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン ―SPECIAL WINTER―
■対象購入期間：2023年11月10日（金）～2024年1月9日（火）
■応募締切：2024年1月23日（火）※当日消印有効
■キャンペーンサイト：https://cweb.canon.jp/eos/campaign/camera-winter2023/
■ミラーレスカメラ（対象商品とキャッシュバック金額）
EOS R3・ボディー 7万円分
EOS R5・ボディー 5万円EOS R5 C・ボディー 3万円分
EOS R6 Mark II・ボディー 3万円分
EOS R6 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット 3万円分
EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット 3万円分
EOS R8・ボディー 3万円分
EOS R8・RF24-50 IS STMレンズキット 3万円分
EOS R50・ダブルズームキット 1万円分
EOS R50・ボディー 5000円分
EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット(※3) 5000円分
※EOS R50はホワイト・ブラック、どちらのカラーも対象。
EOS R100・ダブルズームキット 8000円分
EOS R100・ボディー 5000円分
EOS R100・RF-S18-45 IS STMレンズキット 5000円分
■レンズ一体型カメラ（対象商品とキャッシュバック金額）
PowerShot V10 5000円分
PowerShot V10・トライポットグリップキット 5000円分
※PowerShot V10はシルバー・ブラック、どちらのカラーも対象。
PowerShot PICK 5000円分分
※PowerShot PICKはホワイト・ブラック、どちらのカラーも対象。
PowerShot ZOOM 3000円分
PowerShot ZOOM Black Edition 3000円分
■RFレンズ（対象商品とキャッシュバック金額）
※単体で購入したレンズが対象（キット同梱レンズは対象外）
RF15-35mm F2.8 L IS USM 2万円分
RF24-70mm F2.8 L IS USM 2万円分
RF28-70mm F2 L USM 2万円分
RF70-200mm F2.8 L IS USM 2万円分
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM 2万円分
RF50mm F1.2 L USM 2万円分
RF85mm F1.2 L USM 2万円分
RF85mm F1.2 L USM DS 2万円分
RF135mm F1.8 L IS USM 2万円分
RF14-35mm F4 L IS USM 1万5000円分
RF70-200mm F4 L IS USM 1万5000円分
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM 1万5000円分
RF24-105mm F4 L IS USM 1万円分
RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE 1万円分
RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM 5000円分
RF24-105mm F4-7.1 IS STM 5000円分
RF24-240mm F4-6.3 IS USM 5000円分
RF100-400mm F5.6-8 IS USM 5000円分
RF24mm F1.8 MACRO IS STM 5000円分
RF35mm F1.8 MACRO IS STM 5000円分
RF85mm F2 MACRO IS STM 5000円分
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM 3000円分
RF16mm F2.8 STM 3000円分
RF50mm F1.8 STM 3000円分
EXTENDER RF1.4× 5000円分
EXTENDER RF2× 5000円分
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