このページの本文へ

【最大7万円分還元】キヤノン、購入者全員対象の「ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン」はじまる

2023年11月10日 12時10分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　キヤノンマーケティングジャパンは、期間中に対象商品を購入し、応募した人全員に最大7万円分をキャッシュバックするキャンペーンを11月10日から始める。ミラーレスカメラ・交換レンズ・レンズ一体型カメラの購入者が対象で、キャンペーンは複数の対象商品での応募が可能だが、同一機種の対象商品（キットや色違いを含む）の応募は、いずれか1台限りとなる。なお、Visaギフトカードでのキャッシュバックを予定している。

ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン ―SPECIAL WINTER―

■対象購入期間：2023年11月10日（金）～2024年1月9日（火）
■応募締切：2024年1月23日（火）※当日消印有効
■キャンペーンサイト：https://cweb.canon.jp/eos/campaign/camera-winter2023/

■ミラーレスカメラ（対象商品とキャッシュバック金額）

EOS R3・ボディー　7万円分

EOS R5・ボディー　5万円EOS R5 C・ボディー　3万円分

EOS R6 Mark II・ボディー　3万円分
EOS R6 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット　3万円分
EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット　3万円分
EOS R8・ボディー　3万円分
EOS R8・RF24-50 IS STMレンズキット　3万円分

EOS R50・ダブルズームキット　1万円分
EOS R50・ボディー　5000円分
EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット(※3)　5000円分
※EOS R50はホワイト・ブラック、どちらのカラーも対象。

EOS R100・ダブルズームキット　8000円分
EOS R100・ボディー　5000円分
EOS R100・RF-S18-45 IS STMレンズキット　5000円分

■レンズ一体型カメラ（対象商品とキャッシュバック金額）

PowerShot V10　5000円分
PowerShot V10・トライポットグリップキット　5000円分
※PowerShot V10はシルバー・ブラック、どちらのカラーも対象。

PowerShot PICK　5000円分分
※PowerShot PICKはホワイト・ブラック、どちらのカラーも対象。

PowerShot ZOOM　3000円分
PowerShot ZOOM Black Edition　3000円分

■RFレンズ（対象商品とキャッシュバック金額）

※単体で購入したレンズが対象（キット同梱レンズは対象外）

RF15-35mm F2.8 L IS USM　2万円分
RF24-70mm F2.8 L IS USM　2万円分
RF28-70mm F2 L USM　2万円分
RF70-200mm F2.8 L IS USM　2万円分
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM　2万円分
RF50mm F1.2 L USM　2万円分
RF85mm F1.2 L USM　2万円分
RF85mm F1.2 L USM DS　2万円分
RF135mm F1.8 L IS USM　2万円分

RF14-35mm F4 L IS USM　1万5000円分
RF70-200mm F4 L IS USM　1万5000円分
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM　1万5000円分

RF24-105mm F4 L IS USM　1万円分
RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE　1万円分

RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM　5000円分
RF24-105mm F4-7.1 IS STM　5000円分
RF24-240mm F4-6.3 IS USM　5000円分
RF100-400mm F5.6-8 IS USM　5000円分
RF24mm F1.8 MACRO IS STM　5000円分
RF35mm F1.8 MACRO IS STM　5000円分
RF85mm F2 MACRO IS STM　5000円分

RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM　3000円分
RF16mm F2.8 STM　3000円分
RF50mm F1.8 STM　3000円分

EXTENDER RF1.4×　5000円分
EXTENDER RF2×　5000円分

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン