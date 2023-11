【最大7万円分還元】キヤノン、購入者全員対象の「ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン」はじまる

キヤノンマーケティングジャパンは、期間中に対象商品を購入し、応募した人全員に最大7万円分をキャッシュバックするキャンペーンを11月10日から始める。ミラーレスカメラ・交換レンズ・レンズ一体型カメラの購入者が対象で、キャンペーンは複数の対象商品での応募が可能だが、同一機種の対象商品(キットや色違いを含む)の応募は、いずれか1台限りとなる。なお、Visaギフトカードでのキャッシュバックを予定している。

ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン ―SPECIAL WINTER―

■対象購入期間:2023年11月10日(金)~2024年1月9日(火)

■応募締切:2024年1月23日(火)※当日消印有効

■キャンペーンサイト:https://cweb.canon.jp/eos/campaign/camera-winter2023/

■ミラーレスカメラ(対象商品とキャッシュバック金額)

EOS R3・ボディー 7万円分

EOS R5・ボディー 5万円EOS R5 C・ボディー 3万円分

EOS R6 Mark II・ボディー 3万円分

EOS R6 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット 3万円分

EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット 3万円分

EOS R8・ボディー 3万円分

EOS R8・RF24-50 IS STMレンズキット 3万円分

EOS R50・ダブルズームキット 1万円分

EOS R50・ボディー 5000円分

EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット(※3) 5000円分

※EOS R50はホワイト・ブラック、どちらのカラーも対象。

EOS R100・ダブルズームキット 8000円分

EOS R100・ボディー 5000円分

EOS R100・RF-S18-45 IS STMレンズキット 5000円分

■レンズ一体型カメラ(対象商品とキャッシュバック金額)

PowerShot V10 5000円分

PowerShot V10・トライポットグリップキット 5000円分

※PowerShot V10はシルバー・ブラック、どちらのカラーも対象。

PowerShot PICK 5000円分分

※PowerShot PICKはホワイト・ブラック、どちらのカラーも対象。

PowerShot ZOOM 3000円分

PowerShot ZOOM Black Edition 3000円分

■RFレンズ(対象商品とキャッシュバック金額)

※単体で購入したレンズが対象(キット同梱レンズは対象外)

RF15-35mm F2.8 L IS USM 2万円分

RF24-70mm F2.8 L IS USM 2万円分

RF28-70mm F2 L USM 2万円分

RF70-200mm F2.8 L IS USM 2万円分

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM 2万円分

RF50mm F1.2 L USM 2万円分

RF85mm F1.2 L USM 2万円分

RF85mm F1.2 L USM DS 2万円分

RF135mm F1.8 L IS USM 2万円分

RF14-35mm F4 L IS USM 1万5000円分

RF70-200mm F4 L IS USM 1万5000円分

RF100mm F2.8 L MACRO IS USM 1万5000円分

RF24-105mm F4 L IS USM 1万円分

RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE 1万円分

RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM 5000円分

RF24-105mm F4-7.1 IS STM 5000円分

RF24-240mm F4-6.3 IS USM 5000円分

RF100-400mm F5.6-8 IS USM 5000円分

RF24mm F1.8 MACRO IS STM 5000円分

RF35mm F1.8 MACRO IS STM 5000円分

RF85mm F2 MACRO IS STM 5000円分

RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM 3000円分

RF16mm F2.8 STM 3000円分

RF50mm F1.8 STM 3000円分

EXTENDER RF1.4× 5000円分

EXTENDER RF2× 5000円分

