OpenAIは11月4日(現地時間)、同社が開催する開発者向けイベント「OpenAI DevDay」の基調講演を11月6日午前10時(日本時間11月7日午前3時)よりライブ配信すると発表した。

イベントでの詳しい発表内容は明かされていないが、Xに投稿されたサム・アルトマンCEOのポストによると「すばらしい新製品」を用意しているという。

openai devday is in a week--11/6 at 10 am



we have some great new stuff for you!



will be livestreamed on https://t.co/VaGG9g2o5x