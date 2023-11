OpenAI発表まとめ　カスタ厶版「ChatGPT」作成機能、128Kの長文入力に対応した「GPT-4 Turbo」など盛りだくさん

OpenAIは11月6日(現地時間)、米カリフォルニア州サンフランシスコで初の対面による開発者会議「OpenAI DevDay」を開催。冒頭のサム・アルトマンCEOによる基調講演では多くのプロダクトが発表された。その内容をダイジェストでお伝えしよう。

目玉は「GPT-4」に続く最新の大規模言語モデル「GPT-4 Turbo」。

同モデルは従来のものよりあらゆる面で高性能なのはもちろん、2023年4月までの世界情勢を把握しているため最新の情報に関する質問にも回答可能になっている。

また、従来の16倍となる128Kの入力ウィンドウを持つため、1つのプロンプトに300ページ以上のテキストを入力することができる。

さらに、複数の関数を呼び出す機能の向上、回答をJSONフォーマットで出力する「JSON mode」、「シード値」の導入による回答の再現性の向上など、様々な改善がなされている。

GPT-4 TurboはAPIで「gpt-4-1106-preview」を指定することで、すべての有料開発者が試すことができる状態になっている。

また、利用単価も値下げされた。GPT-4と比較して入力トークンで3倍、出力トークンで2倍安くなっている。

さらに、デフォルトで16Kコンテキストウィンドウをサポートする「GPT-3.5 Turbo 16K」もリニューアルされ、JSONモードや並列関数呼び出しをサポートしている。

価格も見直されており、「GPT-4 Turbo」同様に入力は3倍、出力は2倍、以前のモデルより安くなっている。

GPT-4 Turboと同時に、画像入力を可能にする「GPT-4 Turbo with vision」、テキストから画像を生成する「DALL·E 3」、6つのプリセット音声を使ってテキストを読み上げる「Text-to-speech (TTS)」も開発者用にAPIとして提供がはじまった。

「GPTs」は、ChatGPTユーザーが、異なる役割や目的に対応するAIアシスタントのカスタムバージョンを作成できる新機能。

自然言語を使って作成できるのでコーディング知識は不要。指示と追加知識を与え、ウェブ検索、画像作成、データ分析など、できることを選ぶだけだ。

