ミスタードーナツ×ポケモン！ ドーナツ＆グッズを数量・期間限定で販売

ミスタードーナツは11月8日より、ポケモンとのコラボレーションキャンペーンを実施。「ポカ~ンとのんびりひとやすみ。」をテーマに、様々な商品・グッズを数量・期間限定で販売する。

■ミスド ポケモン ポカ~ンとコレクション

ミスド ポケモン ドーナツ

毎年人気というピカチュウ ドーナツが今年も登場。ふんわりとしたイースト生地にチョコホイップを入れて、カラメルカスタード風味チョコでコーティング。目とほっぺはチョコレートで可愛らしく表現。

ちょっぴりとぼけた感じの「コダック」のドーナツ。ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カラメルカスタード風味チョコとホワイトチョコでコーティング。目はチョコプレートでとぼけた感じの可愛さを表現している。

「モンスターボール」をドーナツで再現。ふんわり食感のシュー生地にストロベリーチョコとホワイトチョコをコーティングして、甘酸っぱいストロベリーシュガーをトッピングした商品。

おなかいっぱいでまんぞくの「カビゴン」をスリーブで表現。カビゴンの大きなおなかをイメージした、ふんわり食感のシュー生地にチョコホイップとホイップクリームをサンドして、ココアシュガーで仕上げている。

まんぞくしてねむってしまったカビゴンをスリーブで表現。カビゴンの大きなおなかをイメージした、ふんわり食感のシュー生地にカスタードクリームとホイップクリームをサンドして、ドーナツシュガーで仕上げた一品。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

■ミスド ポケモン ポカ~ンとグッズコレクション

グッズセット

ピカチュウをはじめ、コダック、カビゴン、ヤドンといったちょっぴりとぼけた感じのポケモンがデザインされたブランケット。ブランケットを収納するとモンスターボールをイメージしたクッションになる。

ピカチュウをはじめ、コダック、カビゴン、ヤドンといったちょっぴりとぼけた感じのポケモンがデザインされたランチボックス。ランチボックスは2段式で使いやすく可愛い巾着もセット。

おこさまグッズセット

ピカチュウをはじめ、コダック、カビゴン、ヤドンといったちょっぴりとぼけた感じのポケモンがデザインされたポシェットにもなるポーチ。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

セット概要

グッズセット内容:

ミスド ポケモン ドーナツ 好きな2個

すやすやブランケット・くつろぎランチボックスから好きな1個

オリジナル紙袋・ボックス

おこさまグッズセット内容:

ミスド ポケモン ドーナツ 好きな1個

のんびりおさんぽポーチ1個

オリジナル紙袋・ボックス

※1セットにつき、ミスタードーナツ オリジナルデザインのポケモンメザスタが1個付く

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

『ポケモンメザスタ』is developed by T-ARTS and MARV

『Pokémon Sleep』is developed by SELECT BUTTON inc.

■ポカ~ンとのんびりひとやすみ。ミスド ポケモン

期間:

ドーナツ 11月8日~12月下旬(順次販売終了予定)

グッズ・セット 11月8日~なくなり次第終了

場所:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)