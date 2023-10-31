2023年1月より放送されたTVアニメ「The Legend of Heroes 閃の軌跡 Northern War」を原作とするスマートフォン向けRPG『英雄伝説 閃の軌跡：Northern War』（開発：USERJOY／監修：日本ファルコム）の公式X（旧Twitter）にて10月31日、App Store／Google Playでの予約受付が開始したと発表。本作の正式リリース日は未定だ。

第1弾PV

現在は事前登録者数20万人を突破しているとのこと。50万人を達成すると、SSR「エリィ・マクダエル」がもらえる。また、iPhone 15 Pro、iPad Pro、声優サイン色紙などの豪華特典が抽選でプレゼントされることが追加で決定。

さらに、公式X（旧Twitter）にて、1000円分のAmazonギフトカードを抽選で25名にプレゼントするキャンペーンも実施中。応募期間は、2023年11月9日までとなる。

この機会に、アプリストアで事前登録してみてはいかがだろうか。

▼事前登録サイト

https://tcsm.userjoy.com/event/preregister/

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E8%8B%B1%E9%9B%84%E4%BC%9D%E8%AA%AC-%E9%96%83%E3%81%AE%E8%BB%8C%E8%B7%A1-northern-war/id1671113560

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.userjoy.tcsmjp

公式X（旧Twitter）

【ゲーム情報】

タイトル：『英雄伝説 閃の軌跡：Northern War』

ジャンル：RPG

配信：USERJOY

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

©2023 Nihon Falcom/「閃の軌跡NW」製作委員会

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