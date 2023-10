X、有料プラン追加　お金欲しさの「自動リプ」増加に懸念も

Xは10月27日(現地時間)、新しい有料プランとして「Xプレミアムプラス」と「ベーシック」の2種類を追加した。これまでの「Xプレミアム(旧Twitter Blue)」と合わせて3プラン体制となる。

we’re also launching a new Basic tier for $3/month (when signing up via Web) that gives you access to the most essential Premium features