ディースリー・パブリッシャーは10月27日、魔改造メカアクションシューティング『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』のPlayStation 5向けプロトタイプ版を、PlayStation Storeにて配信開始したと発表。
製品版の対応プラットフォームはPlayStation 5／PC（Steam）で、発売日は2023年12月14日予定だ。
この「プロトタイプ版」は、東京ゲームショウ2023に出展した『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』の試遊版と、ほぼ同等の内容がプレイできる無料のソフト。
同作は現在鋭意開発中のため、ゲームの仕様や実装内容が製品版と大きく異なるが、圧倒的な自由度で好きなように機体を構築できる「魔改造システム」など、製品版の魅力の一端を楽しめる。
また、この「プロトタイプ版」を使用した「カスタムメックウォーズ魔改造コンテスト」も同日より開催。豪華賞品も用意されているので、奮って参加してみてはいかがだろうか。
・「プロトタイプ版」ダウンロードはこちら
https://store.playstation.com/concept/10007386
※このプロトタイプ版は、開発中のゲームの一部をプレイいただけます。製品版とは内容が大きく異なる箇所がございます。
※製品版へのセーブデータの引継ぎは対応していません。
プロトタイプ版をプレイして応募！「カスタムメックウォーズ魔改造コンテスト（リハーサル）」開催！
PlayStation 5『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ- プロトタイプ版』の配信にともない、「カスタムメックウォーズ魔改造コンテスト（リハーサル）」を開催。
「プロトタイプ版」でテーマに沿った機体を作成し、応募方法に従ってX（Twitter）で機体の写真などを投稿するだけで応募完了となる。
応募された機体の中から優れた機体をディースリー・パブリッシャースタッフの審査の上で選定し、受賞者にはAmazonギフト券1万円分がプレゼントされる。
・公式X（Twitter）
https://twitter.com/cmw_jp
Discordサーバーにて「プロトタイプ版」の感想や意見、要望を募集中！
・公式DiscordサーバーURL
https://discord.gg/NSthqQUadY
【ゲーム情報】
タイトル：CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-
ジャンル：魔改造メカアクションシューティング
販売：ディースリー・パブリッシャー
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2023年12月14日予定
価格：
通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
地球防衛軍コラボエディション：9460円（ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万1440円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オンライン1～4人）
CERO：B（12才以上対象）
©2023 D3PUBLISHER
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