ディースリー・パブリッシャーは10月27日、魔改造メカアクションシューティング『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』のPlayStation 5向けプロトタイプ版を、PlayStation Storeにて配信開始したと発表。

製品版の対応プラットフォームはPlayStation 5／PC（Steam）で、発売日は2023年12月14日予定だ。

この「プロトタイプ版」は、東京ゲームショウ2023に出展した『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』の試遊版と、ほぼ同等の内容がプレイできる無料のソフト。

同作は現在鋭意開発中のため、ゲームの仕様や実装内容が製品版と大きく異なるが、圧倒的な自由度で好きなように機体を構築できる「魔改造システム」など、製品版の魅力の一端を楽しめる。

また、この「プロトタイプ版」を使用した「カスタムメックウォーズ魔改造コンテスト」も同日より開催。豪華賞品も用意されているので、奮って参加してみてはいかがだろうか。

・「プロトタイプ版」ダウンロードはこちら

https://store.playstation.com/concept/10007386

※このプロトタイプ版は、開発中のゲームの一部をプレイいただけます。製品版とは内容が大きく異なる箇所がございます。

※製品版へのセーブデータの引継ぎは対応していません。

プロトタイプ版をプレイして応募！「カスタムメックウォーズ魔改造コンテスト（リハーサル）」開催！

PlayStation 5『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ- プロトタイプ版』の配信にともない、「カスタムメックウォーズ魔改造コンテスト（リハーサル）」を開催。

「プロトタイプ版」でテーマに沿った機体を作成し、応募方法に従ってX（Twitter）で機体の写真などを投稿するだけで応募完了となる。

応募された機体の中から優れた機体をディースリー・パブリッシャースタッフの審査の上で選定し、受賞者にはAmazonギフト券1万円分がプレゼントされる。

・公式X（Twitter）

https://twitter.com/cmw_jp

Discordサーバーにて「プロトタイプ版」の感想や意見、要望を募集中！

・公式DiscordサーバーURL

https://discord.gg/NSthqQUadY

【ゲーム情報】

タイトル：CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-

ジャンル：魔改造メカアクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2023年12月14日予定

価格：

通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）

地球防衛軍コラボエディション：9460円（ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万1440円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン1～4人）

CERO：B（12才以上対象）

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