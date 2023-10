ディスプレーを購入する際にスペックで表記されている単語がわからず、困ったことはないだろうか。「リフレッシュレート」や「応答速度」、「パネル方式」など、ディスプレーの知識がなければ理解しにくい単語は多い。単語を知らなくても一般的な用途であれば基本的には問題ないが、ゲーム用となると話が変わってくる。特にFPSや格闘ゲームといったジャンルは反応速度が求められるため、そういったジャンルで遊ぶなら、ディスプレーのことをよく理解してから購入したい。

本特集ではゲーミングディスプレーを選ぶ際に必要なポイントをわかりやすく解説する。また、編集部オススメの機種も紹介するので、参考にしてほしい。ディスプレーの理解度を高めて、より快適なゲームプレイを楽しもう。

ゲームを快適に遊ぶために性能強化&機能追加を施されたゲーミングディスプレーは、チェックすべきポイントも多岐に渡る。製品を比較するためにもおさえておきたいポイントを確認しよう。

リフレッシュレートは1秒間の画面更新回数のことで、単位はHz(ヘルツ)。リフレッシュレートが高いほど画面の動きが滑らかになり、120Hz以上に対応するディスプレーを一般にゲーミングディスプレーと呼ぶ。ゲーミングディスプレーの本質は高リフレッシュレートにあるといってもよく、ゲームを遊ぶ上で様々な恩恵が得られる。

1つ目の恩恵は残像感の低減。液晶ディスプレーはその仕組み上、「ホールドボケ」と呼ばれる残像を必ず発生させてしまうが、リフレッシュレートが高ければ1コマごとの変化が小さくなるので残像があっても気になりにくくなるというわけだ。

2つ目は遅延が改善する点。例えば60Hzと240Hzのディスプレーではデバイスの操作から画面への反映に4倍の差がある。FPS/TPSや格闘ゲームでは特にこの恩恵が大きく、リフレッシュレートが高いほど有利となる。本腰を入れるなら240Hz以上の製品がオススメだ。

もちろん、それ以外のジャンルであっても高リフレッシュレートのディスプレーは、その画面の滑らかさでゲームプレイを快適にしてくれる。

