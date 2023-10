グーグル、絵文字の肌色や性別をワンタップで変更できる新機能

グーグルは10月18日(現地時間)、Androidのキーボードアプリ「Gboard」をアップデート。新たに絵文字の肌の色や性別をワンタップで一括変更する機能を追加した。

これまでのGboardにも入力時に絵文字の肌の色を変更する機能はあったが、変更が反映されるのは実際に選択した絵文字のみ。続けて別の絵文字を入力する際は、再度肌の色を選択し直す必要があった。

今回のアップデートではこうした問題を解消。ユーザーがある絵文字で肌の色を選択すると、Gboard上で互換性のある他の絵文字にも同じ色が適用されるようになった。肌の色だけでなく、性別についても同じように設定が可能だ。

同社は本機能について、人々が絵文字をどのように使用し、どのように頻繁に切り替えるかを調査した上で開発されたものと説明。「By providing faster access to the kind of emoji we need when we need it, our keyboards become a rich canvas for expression.(日本語訳:肌の色や性別の選択は流動的です。必要なときに必要な種類の絵文字にすばやくアクセスできるようにすることで、キーボードが表現のための豊かなキャンバスになります)」と述べている。