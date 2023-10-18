スクウェア・エニックスは10月18日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～Halloween 2023～」を開催した。開催期間は、2023年11月1日まで。

※タイトルによりセール開始日・終了日が異なります。

以下では、そのタイトルを一部ピックアップして紹介。全タイトルは、下記のリンクや各デジタルストアを確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/Halloween2023/

＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『HARVESTELLA』

Nintendo Switch

50％オフ！（2023年10月25日まで）

© SQUARE ENIX

『いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』

PlayStation 4

50％オフ！（2023年10月25日まで）

© 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX

CHARACTER ILLUSTRATION: SHIRO AMANO

『聖剣伝説 Legend of Mana』

PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ！（2023年10月25日まで）

© SQUARE ENIX

『Life is Strange Remastered Collection』

PlayStation 4／Nintendo Switch

30％オフ！（2023年11月1日まで）

LIFE IS STRANGE © 2015, 2023 Square Enix Limited. LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM © 2017, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved. LIFE IS STRANGE, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the Square Enix group of companies. DECK NINE and DECK NINE GAMES are registered trademarks of Idol Minds, LLC. DONTNOD and DONTNOD Entertainment are registered trademarks of DONTNOD Entertainment, S.A.

『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』

PlayStation 4／Nintendo Switch

34％オフ！（2023年11月1日まで）

『シアトリズム ファイナルバーライン デジタルデラックスエディション』

PlayStation 4／Nintendo Switch

34％オフ！（2023年11月1日まで）

『シアトリズム ファイナルバーライン』

PlayStation 4／Nintendo Switch

34％オフ！（2023年11月1日まで）

© SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

Nintendo Switch

30％オフ！（2023年10月26日～11月1日まで）

© SQUARE ENIX

『アクトレイザー・ルネサンス』

PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ！（2023年10月25日まで）

© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© YUZO KOSHIRO

『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』

PlayStation ／Nintendo Switch

50％オフ！（2023年10月25日まで）

© 1996, 1999, 2022 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.

『Life is Strange2』

Nintendo Switch

30％オフ！（2023年11月1日まで）

LIFE IS STRANGE 2 © 2018-2023 Square Enix Ltd. All rights reserved. Developed by Dontnod Entertainment. Ported by Dragons Lake Entertainment. LIFE IS STRANGE, LIFE IS STRANGE 2, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the Square Enix group of companies. DONTNOD and DONTNOD Entertainment are registered trademarks of DONTNOD Entertainment, S.A. DRAGONS LAKE ENTERTAINMENT is © 2023 Dragons Lake. Part of the Room 8 Group.

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』

PlayStation 4

50％オフ！（2023年10月25日まで）

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Nintendo Switch

50％オフ！（2023年10月25日まで）

©Disney. Developed by SQUARE ENIX

Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX

『タクティクスオウガ リボーン』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ！（2023年10月25日まで）

© SQUARE ENIX

『ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』

Nintendo Switch

40％オフ！（2023年11月1日まで）

© 2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエストⅩ 天星の英雄たち オンライン』

PlayStation 4／Nintendo Switch

30％オフ！（2023年11月1日まで）

『ドラゴンクエストＸ オンライン オールインワンパッケージ version 1-6』

PlayStation 4／Nintendo Switch

30％オフ！（2023年11月1日まで）

©2012-2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

©SUGIYAMA KOBO ℗SUGIYAMA KOBO

『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック コレクターズエディション』

PlayStation 5／PlayStation 4

50％オフ！（2023年10月25日まで）

『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』

PlayStation 5／PlayStation 4

50％オフ！（2023年10月25日まで）

© SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『LEFT ALIVE』

PlayStation 4

90％オフ！（2023年10月25日まで）

© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: YOJI SHINKAWA (KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd.)

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んだ際は、こちらもをチェックしてみてはいかがだろうか。

https://www.jp.square-enix.com/column/