アドベンチャーワールドのパーク内で販売している商品を購入できる　京王百貨店 新宿店「アドベンチャーワールド POP-UP STORE」10月12日～23日開催

京王百貨店 新宿店は10月12日~23日の期間、B1階 on the Cornerにて「アドベンチャーワールド POP-UP STORE」を展開する。



アドベンチャーワールドのパーク内で販売しているぬいぐるみなどのオリジナルグッズをはじめ、パークの動物イラストを使用した11社とのコラボレーショングッズが多数揃う。



展示品(一例)

・パークオリジナルグッズ

「肉まんボールチェーン」620円

「NICI(ニキ)パンダのぬいぐるみ」:15cm 1650円/25cm 2700円/35cm 3680円

「[2024 DIARY NOTE For The Future]スケジュール手帳」:3800円

・47(フォーティーセブン)

「キャップ」:各4650円

「キャップキッズ」(キッズザイズ)各4300円

コットン100%のカーブアドバイザーが特徴的な浅めのキャップ。親子でおそろいもおすすめ(全6種)。

・TEMBEA

「巾着ポシェット」:6050円

「シングルトートミニ」:9900円

「ナップサック」:7700円

「ポーチ」:6050円

アドベンチャーワールド POP-UP STORE

会期:10月12日~23日

会場:京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner

営業時間:10時~20時30分(日曜は20時まで、最終日16時閉場)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。