Cygamesは9月22日、同社が開発・運営するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』にて、公式生配信番組「ぱかライブTV Vol.33」を2023年9月28日20時より放送することと、番組に出走する声優陣を発表した。
番組概要
「ぱかライブTV」は、『ウマ娘 プリティーダービー』に関するさまざまなトピックや最新情報をお届けする公式生配信番組。
今回は、次回のストーリーイベントやガチャ更新情報、ゲームで開催するキャンペーンについてなど、ゲームの最新情報を公開する。
さらに、まもなく放送が始まるTVアニメ第3期の情報や、9月に開催された「5th EVENT 第2公演 -GAZE-」の振り返りなどもお届け。ぜひリアルタイムでチェックしよう。
●番組名：「ぱかライブTV Vol.33」
●放送日時：2023年9月28日20時～予定
●配信URL：https://youtu.be/Io4SyPvatkI
●出走者：
【MC】前田 玲奈さん（グラスワンダー役）、井上 遥乃さん（イナリワン役）、津田 美波さん（エアシャカール役）、矢野 妃菜喜さん（キタサンブラック役）、日原 あゆみさん（ヤエノムテキ役）、春川 芽生さん（シンボリクリスエス役）、篠田 みなみさん（タップダンスシチー役）
※番組内容・出走者は予告なく変更になる可能性がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES）
配信日：配信中（スマートフォン版：2021年2月24日／DMM GAMES版：2021年3月10日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
PC（DMM GAMES）版動作環境
対応OS：Windows 8.1／10（64bit）
プロセッサ：Core i3-4360/AMD A8-7650K 同等以上
メモリー：8GB以上必須
グラフィック：
GeForce GTX 750 Ti or Radeon RX 250X 以上
DirectX バージョン11以上
ディスク空き容量：11GB
画面解像度：1920×1080ドット以上
© Cygames, Inc.
©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会
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