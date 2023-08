アップル、ピンク色の「Apple Watch」発表か

Apple Watch Series 9に新色としてピンクが追加される。著名リーカーのShrimpApplePro氏がX(Twitter)で8月1日にリークした。

同氏によると、新型のApple Watch Series 9のデザインはSeries 8と同じであり、サイズも41mmと45mmと変わらないが、アルミニウムモデルに新色のピンクが追加されるという。

これによりカラーラインアップはミッドナイト、スターライト、シルバー、(PRODUCT)RED、ピンクの5色展開となる。

また、搭載されるチップも新しくなるという。

Shrimp’s update

- Apple Watch Series 9

Well, i wish i can see anything that is new outside but it looks the same



Added a pink color along with the other 4 colors with the same case material.

There is a new box this time (better than nothing) more compact box.

New chip i guess. pic.twitter.com/rh95TNuady